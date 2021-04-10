تطاحنات في تندوف تسبق مقتل قيادي بارز من عصابة البوليساريو

مازال مقتل الداه البندير خطاري برهاه، القيادي البارز داخل جبهة البوليساريو، من قبل القوات المسلحة الملكية، يثير جدلا كبيرا بمخيمات تندوف، رغم غياب بلاغ رسمي يؤكد ذلك، بالنظر إلى حيثيات وجوده قرب الجدار العازل، لأن رتبته العسكرية لا تسمح له بالنزول إلى أرض الميدان، وهو ما أرجعته قيادات غاضبة داخل التنظيم الانفصالي إلى تصفية حسابات داخلية.

وابتدأت قصة الخلاف بين إبراهيم غالي، زعيم الجبهة، والداه البندير، المسؤول عما يسمى “الدرك”، منذ تأسيس تشكيلات مسلحة غير معروفة تقوم بتسيير دواليب المخيمات، وفق منتدى “دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف”، الذي لفت الانتباه إلى سعي غالي إلى تشويه ما يسمى “الدرك” عبر تشكيل عصابة أخرى ترتدي زيه، تناط بها مهمة الاعتداء على المحتجزين.

وانتشرت ظاهرة اختطاف المحتجزين الصحراويين، خلال الفترة الأخيرة، من قبل ميليشيات تابعة بشكل مباشر لجبهة البوليساريو، تطلق عليها تسمية “القوة 20″؛ وبينها اعتقال شاب يدعى “داهي ولد حنود”، قبل أشهر، ليتم نقله إلى مقر “الدرك”، لكن “القوة 20” هاجمته ثم اعتدت عليه رفقة الآخرين.

من هنا بدأ الصراع بين أجهزة جبهة البوليساريو، خاصة ما يسمى “الدرك” و”الشرطة”، إذ يتم الدخول في مواجهات دامية تنتهي في الغالب بالتكتم عن الموضوع، ولعل حادثة مخيم “ولاية السمارة”، قبل أيام، خير شاهد على ذلك؛ يضيف منتدى “فورساتين”.

وخلّف مقتل القيادي الداه البندير صدمة كبيرة داخل مخيمات البوليساريو، اعتبارا لمساره الطويل ومكانته في الجبهة الانفصالية المستقرة على التراب الجزائري، إذ أشار المنتدى إلى رفضه القيام بعمليات قرب الجدار الأمني بسبب التعزيزات العسكرية القوية للجيش المغربي، الأمر الذي أثار غضب قيادة الجبهة.

ورغم الإعلان الصريح عن الرفض القاطع لعمليات من هذا النوع، تم إعلان مقتل القيادي سالف الذكر في عملية رفضها بنفسه، ليتساءل المنتدى: “هل تم إرغامه على تنفيذ عملية من هذا النوع أم للأمر علاقة بتصفية الحسابات؟ أم انتقمت منه القيادة لرفضه الأوامر في اجتماع؟”.

وأورد المصدر عينه أن الحادثة “تخفي حقائق لا يمكن أن يتم عزلها عن الواقع والصراع الدائر لإزاحة قادة بارزين”، مبرزا أنها تهدف إلى “خلق نقاش عام داخلي وخارجي لم تنفع معه البلاغات، والحرب محدودة الفاعلية؛ فكان لزاما خلق حدث أكبر يعطي نفسا لتلك المفاوضات مهما تكن التضحيات، لكن الأخطر أنها رسالة تحذيرية ليس لقيادات جهاز الدرك فقط، بل لكل القيادات العسكرية التي تراهن على سياسة جبهة البوليساريو”.