التعادل السلبي ينهي مباراة الجيش الملكي والوداد

التعادل السلبي ينهي مباراة الجيش الملكي والوداد
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الإثنين 10 ماي 2021 - 00:07

تعادل فريق الوداد الرياضي مع مضيفه فريق الجيش الملكي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ 15 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وعقب هذا التعادل ظل فريق الوداد البيضاوي في المركز الأول بمجموع 31 نقطة، فيما حل فريق الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وقلص فريق الرجاء البيضاوي (29 نقطة) الفارق مع المتصدر، الوداد البيضاوي، إلى نقطتين، بفوزه بميدانه على فريق المغرب الفاسي بهدف للاشيء.

إنوي البطولة الاحترافية الجيش الملكي الوداد البيضاوي

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‫تعليقات الزوار

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  • محمد الرياضي
    الإثنين 10 ماي 2021 - 01:18

    حان وقت الشيخ كومارا قبل فوات الاوان،،،من حسنات المدرب الوطني خليلوزيتش أنه حضر المقابلة وقد يكون عرف مقدار الدهون في الكعبي اليوم ،لأنه ،لماتكلم في الكرتي بالوزن الزائد نهارا جهارا تراجع مردوده لفترة طويلة،ولماتكلم في الكعبي في قلة نسبة الدهون في جسمه تقهقر ولم يعد يضرب بالمقص ولا الرأس .متمنياتنا بالعودة بالانتصار من الجزائر.

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  • هنا الرباط
    الإثنين 10 ماي 2021 - 01:26

    لاعبي الجيش الملكي كانوا في الموعد وقدموا أداء في المستوى رغم ضياع بعد فرص تسجيل الأهداف خلال الشوط الثاني. انشاء الله سيبقى الجيش ضمن الفرق المنافسة على اللقب إلى آخر الجولات.

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