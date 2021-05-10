التعادل السلبي ينهي مباراة الجيش الملكي والوداد

تعادل فريق الوداد الرياضي مع مضيفه فريق الجيش الملكي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ 15 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وعقب هذا التعادل ظل فريق الوداد البيضاوي في المركز الأول بمجموع 31 نقطة، فيما حل فريق الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وقلص فريق الرجاء البيضاوي (29 نقطة) الفارق مع المتصدر، الوداد البيضاوي، إلى نقطتين، بفوزه بميدانه على فريق المغرب الفاسي بهدف للاشيء.