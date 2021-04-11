التعادل يحسم مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل

حسم مجددا التعادل السلبي صفر لمثله المباراة التي جمعت مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب 1 نونبر 1954″ في تيزي وزو، فريق نهضة بركان بمضيفه شبيبة القبائل الجزائري برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، ضمن دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وعقب هذا التعادل بات فريق النهضة البركانية يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف شبيبة القبائل صاحب الصف الثاني بست نقاط وفريق القطن الكاميروني متصدر الترتيب بتسع نقاط عقب فوزه بميدانه على متذيل المجموعة نابسا ستارز .

وكان الفريقان قد اقتسما النقاط في اللقاء الذي جمعها الأسبوع الماضي بالملعب البلدي ببركان برسم الجولة الثالثة.