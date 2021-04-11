التعادل يحسم مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل

التعادل يحسم مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل
صورة: أرشيف
الأحد 11 أبريل 2021 - 21:59

حسم مجددا التعادل السلبي صفر لمثله المباراة التي جمعت مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب 1 نونبر 1954″ في تيزي وزو، فريق نهضة بركان بمضيفه شبيبة القبائل الجزائري برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، ضمن دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وعقب هذا التعادل بات فريق النهضة البركانية يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف شبيبة القبائل صاحب الصف الثاني بست نقاط وفريق القطن الكاميروني متصدر الترتيب بتسع نقاط عقب فوزه بميدانه على متذيل المجموعة نابسا ستارز .

وكان الفريقان قد اقتسما النقاط في اللقاء الذي جمعها الأسبوع الماضي بالملعب البلدي ببركان برسم الجولة الثالثة.

التعادل شبيبة القبائل كأس الكونفدرالية الإفريقية نهضة بركان

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‫تعليقات الزوار

4
  • ولد حميدو
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:33

    يتحتم على بركان الانتصار في الجولتين المقبلتين و ستضمن التاهل خصوصا ستستقبل القطن الكاميروني في اخر دورة
    تعادل اليوم كان مهما فلو انتصر الفريق الجزاءري سيعتبرون دلك هزيمة للقجع و ليس لبركان

    5
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  • ditar.travaux
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:53

    التعادل مخيب لبركان لأن مصيرها لم يعد بين ايديها، بل مرهون بتعتر الفرق الأخرى مع حسم باقي المقابلات المتبقية بالانتصار

    3
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  • محب الفرق المغربية
    الأحد 11 أبريل 2021 - 23:01

    أتمنى لجميع الفرق المغربية التوفيق و المرور لدور المقبل انشاء الله و لما لا كأس ابطال افريقيا و الكنفدرالية مغربية

    2
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  • رأي
    الأحد 11 أبريل 2021 - 23:08

    لم يعد بركان ذلك الفريق القوي الذي يحقق الفوز خارج و داخل الميدان، يجب تشبيب الفريق أولا قبل فوات الأوان…..

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