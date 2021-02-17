التعادل ينهي مباراة "الكلاسيكو" بين الجيش والرجاء

أنهى التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة فريقي الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة السادسة من منافسات الدوري الاحترافي.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، فقد نجح الجيش الملكي في اقتناص هدف السبق في وقت مبكر، عن طريق اللاعب رضا سليم، بعد دقيقتين من اللعب، ليبعثر بذلك أوراق الفريق البيضاوي، إذ وجدت عناصر هذا الأخير صعوبات كبيرة في الدخول في أجواء المواجهة بعد الهدف المبكر.

وخاض الفريق “العسكري” مجريات الشوط الأول بشكل جيد، من خلال تحكم عناصره في أطوار اللعب وفرض الإيقاع؛ فيما ظلت تحركات الرجاء محتشمة الى غاية الدقيقة الـ36، إذ ضيع أيوب ناناح أبرز فرصة سانحة للتهديف.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، حاول أبناء المدرب جمال السلامي الضغط على معترك الجيش الملكي، إذ كان المهاجم مالانغو قريبا من هز الشباك وإحراز هدف التعادل بمقصية مرت محاذية للشباك في حدود الدقيقة الـ52، قبل أن يسير على المنوال نفسه رفيقه عبد الإله الحافيظي، الذي ضيع بدوره فرصة سانحة للتهديف في حدود الدقيقة الـ56.

وتواصلت المناورات الهجومية للفريق البيضاوي خلال باقي فترات الجولة الثانية، إذ حرم القائم المهاجم مالانغو من هز الشباك، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في تسجيل هدف التعادل في حدود الدقيقة الـ74، كما ضيع رفاقه العديد من الفرص السانحة لتعزيز النتيجة في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الجيش الملكي 6 نقاط؛ فيما بلغ رصيد الرجاء الرياضي 14 نقطة، بالمركز الثاني وراء المتصدر الوداد.