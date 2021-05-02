التعادل ينهي مباراة نهضة الزمامرة والرجاء البيضاوي

التعادل ينهي مباراة نهضة الزمامرة والرجاء البيضاوي
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 2 ماي 2021 - 23:54

تعادل فريق نهضة الزمامرة مع ضيفه الرجاء الرياضي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، على أرضية ملعب المسيرة الخضراء بآسفي، برسم الدورة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف فريق الرجاء الرياضي اللاعب سند الورفلي (د 56)، فيما سجل هدف التعادل لفريق نهضة الزمامرة اللاعب زهير الواصلي (د 75).

واحتل فريق الرجاء الرياضي، عقب هذا التعادل، المركز الثاني بـ 26 نقطة، فيما ظل فريق نهضة الزمامرة في المركز الخامس عشر إلى جانب سريع وادي زم بـ 12 نقطة.

إنوي البطولة الاحترافية الرجاء الرياضي نهضة الزمامرة

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‫تعليقات الزوار

1
  • دحمان عمري
    الإثنين 3 ماي 2021 - 01:28

    اراك للبكاء والعويل والشكاوي وتوزيع التهم هنا وهناك والترويج الاحساس بالظلم والمؤامرة لان الفريق اسمه الرجاء واجرك على الله وهو لا يمكن ان يخسر او يتعادل !! وهو فوق الجميع

    -7
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