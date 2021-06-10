التعاون الإسلامي تثمن إحاطة الملك بقضايا الهجرة

التعاون الإسلامي تثمن إحاطة الملك بقضايا الهجرة
صورة: أرشيف
الخميس 10 يونيو 2021 - 14:16

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بقرار الملك محمد السادس القاضي بتسهيل عودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا القرار “يندرج في إطار جهود المملكة المغربية واستراتيجيتها الإنسانية للتعاطي الأمثل مع قضية الهجرة في الفضاء الأورو-إفريقي وتعزيز حماية حقوق المهاجرين”.

وتابع البيان أن القرار الملكي “يعبر أيضا عن التزام المغرب وانخراطه الفعلي في تعزيز آليات التشاور والحوار والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد تسوية إنسانية ونهائية لوضعية هؤلاء القاصرين”.

وثمن الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، “هذا القرار الهام الذي من شأنه أن يساهم في توطيد علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة بين المغرب وشركائه الأوروبيين في مجال معالجة الهجرة بشكل يسمح بحماية حقوق المهاجرين، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو-إفريقي”.

ودعا العثيمين إلى مواصلة الحوار البناء من أجل التعاون في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبار المغرب شريكا أصيلا وفاعلا محوريا في ترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش في العالم.

القاصرون المغاربة الملك محمد السادس تدبير الهجرة منظمة التعاون الإسلامي

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‫تعليقات الزوار

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  • محمد لعيوني
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:25

    المغرب يدعم ويقدم ويتعاون ويساعد ويقترح ويبلور ويشجع ويحترم أوروبا
    السؤال ماذا قدم الأوروبيون للمغرب
    كل المبادرات الجيدة تأتي من المغرب
    الملك حفظه الله خاطب الأوربيين بان المنطقة الضبابية غير مقبولة في العلاقات الدولية اما ان بكون تعاون واحترام وأما البحث عن شركاء اخرين
    الهجرة موضوع شائك وبنيوي ولا يمكن للمغرب تبنيه لوحده لانه مشكل كوني وايس له حلول فالحل يجب ان يكون جوهري وليس امنيا فقط

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  • tupac chakur
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:49

    ههه واين التضامن العربي الاسلامي والافريقي مع المغرب في ازمته المزدوجة مع مملكة بورقعة حول ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة وملف بن بطوش ؟؟؟؟ ام ان المغرب هو من عليه التضامن معهم دائما ولو على حساب مصالحه الاستراتيجية..لذلك نقول ونكرر عاشت امريكا وعاشت اسرائيل ونعم للاعلان الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي ونعم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وحتى مع العفريت الأزرق والشيطان في سبيل المصالح العليا للبلاد،لاننا باختصار لم نجني من العروبة والقومية والقومجية ومن التضامن والدعم لقضايا غيرنا من العرب والمسلمين وجيران السوء سوى الشيح والريح ونكران الجميل وخلق المشاكيل والعراقيل..نتمنى ان يستفيق بعض المغاربة من سباتهم ومن تنويمهم المغناطيسي قبل فوات الأوان

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