التعاون الإسلامي يشيد بجهد الملك لصالح القدس

التعاون الإسلامي يشيد بجهد الملك لصالح القدس
صورة: أرشيف
الأحد 16 ماي 2021 - 15:10

ثمن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماع افتراضي عقد الأحد، الدور الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في حماية المقدسات في القدس الشريف.

وذكر القرار الذي توج أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشريف، أن “الاجتماع ثمن الدور الذي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة”.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ترأسته نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وضم محمد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية، وعبد الله باباه، نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وعبر القرار عن القلق بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، وتحديدا التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، محملا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى الوفاء بالالتزامات الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل على الالتزام بواجبها كسلطة احتلال، بما في ذلك ضمان الحماية للفلسطينيين.

القدس الشريف الملك محمد السادس لجنة القدس منظمة التعاون الإسلامي

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‫تعليقات الزوار

5
  • صوت الحق
    الأحد 16 ماي 2021 - 15:17

    احسن ما يمكن تقديمه هو اقاف التطبيع مع الصهاينة ام صحراءنا ان لم نعدها بكرامة وشموخ فلا نستحقها

    4
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  • tadlawi
    الأحد 16 ماي 2021 - 15:25

    انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأحد “تسرّع” بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكّدا أن هذا يعد “مشاركة في الجرائم. وجاءت تصريحات المالكي أمام اجتماع طارىء افتراضي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي/منقول france24

    4
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  • ملكي
    الأحد 16 ماي 2021 - 15:27

    الملك محمد السادس نصره الله هو القيادي العربي الوحيد الدي يتحرك لحل القضية الفلسطينية ولصالح فلسطين سواءا سياسيا بالتنديد او اجتماعيا بارسال مساعدات لاخواننا في غزة التطبيع مع اسرائيل اعطى اكله حيت اصبح المغرب في موقف قوة للدفاع عن القضية الفلسطينية وهدا ما تفعله الديبلوماسية المغربية التي لن فيها تحت قيادة جلالة الملك و احسن وزير خارجية في تاريخ المغرب بوريطة

    -5
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  • البوهالي
    الأحد 16 ماي 2021 - 15:27

    ههههه ياناس ياعالم القضية الفلسطينية لا تنحصر في القدس فقط كما تقومون بتسويقها فلسطين لا تتجزأ وإنها مقدسة كلها ومن اهتم بالقدس فقط فقط سلم للصهاينة الأراضي المقدسة وحذف آية في القرآن الكريم

    1
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  • yahya
    الأحد 16 ماي 2021 - 15:39

    المغاربة يريدون و يلحون على فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس بالمساجد، و الدعاء لإخواننا المطهدين في فلسطين.

    4
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