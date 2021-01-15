التعاون التجاري يقود سفير هولندا إلى جهة طنجة‎

عقد جيرون رودنبورغ، سفير المملكة الهولندية بالمغرب، وعمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لقاء بمدينة طنجة.

اللقاء كان فرصة لتبادل المعلومات حول إمكانات المنطقة والتباحث حول سبل التعاون، مع الأخذ في الاعتبار التواجد الاقتصادي الهام لهولندا في منطقة طنجة في مجال الخدمات اللوجستية وصناعة النسيج والأعمال التجارية الزراعية، فضلاً عن السياحة.

وأكدت سفارة هولندا بالرباط على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “التبادل كان ثريًا، إذ تمت مناقشة مشاريع مشتركة مع هولندا والتعاون في دعم الشركات الناشئة”.