التعاون القطاعي يجمع المغرب وجنوب إفريقيا

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة وغرفة جنوب إفريقيا للتجارة والصناعة بمنطقة الكاب، الأربعاء، لقاء عمل افتراضي.

ووفقًا لبيان صحافي صادر عن سفارة المغرب في جنوب إفريقيا فقد تم التوقيع خلال الاجتماع المذكور على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون القطاعي بين الطرفين.

وأضاف المصدر ذاته أنه “وعيا بالإمكانيات المتوفرة لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وجنوب إفريقيا، تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إنشاء إطار للشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الصناعة والاستثمار والتجارة والخدمات، كما أنها تركز أيضا على التنمية الاقتصادية للمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وفي كلمته بالمناسبة، سلط كريم أشنجلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، الضوء على الإمكانات الاقتصادية المتاحة للمغرب وإفريقيا كبلدين إفريقيين من شأنهما المساهمة في التنمية القارية.

من جانبه، تحدث ابراهيم حفيظي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عن الأداء الاقتصادي للجهة والجاذبية الاقتصادية للمغرب التي تشجع، من خلال الإستراتيجيات القطاعية المختلفة، المستثمرين على القدوم إلى المملكة من أجل الاستثمار.

وبخصوص رئيس غرفة التجارة والصناعة لجهة الكاب، أعرب جاك مولمان عن إرادة ورغبة مؤسسته في إقامة شراكة مثمرة مع المغرب، وتطوير تعاون قطاعي مستقبلي مع جهة سوس ماسة.

وخلال اللقاء الافتراضي ذاته، تم عرض شريط مؤسسي يسلط الضوء على الثروة والإمكانيات الاقتصادية لجهة سوس ماسة، كما تم تقديم عرض آخر حول مواطن القوة القطاعية في منطقة الكاب.

يشار إلى أن الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع ترأسه كريم أشنجلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، وإبراهيم حفيظي، رئيس مجلس الجهة، بمشاركة جاك مولمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة في منطقة الكاب من الجانب الجنوب إفريقي، وإريك ليونغ سون، رئيس لجنة التجارة الدولية والسياحة، إضافة إلى مديرين تنفيذيين آخرين وأعضاء مجلس الإدارة.