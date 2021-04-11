التعاون يجمع رابطة العالم الإسلامي وماليزيا 

استقبل محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ذا الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا، الذي يزور المملكة العربية السعودية على رأس وفد ماليزي رفيع المستوى يضم عدة وزارات.

وأوضح العيسى، خلال هذا اللقاء، حرص الرابطة على تعميق علاقاتها مع مملكة ماليزيا، فيما ثمّن البكري جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدا أن الرابطة “تعتبر المرجعية الأولى للمسلمين”، معربا عن تقدير بلاده لجهود الرابطة في الدول الإسلامية والعالم كله، وحرصها على ترسيخ قيم الوئام والتعايش عالمياً، دينياً وثقافياً.

كما قام الوفد بتكريم محمد العيسى بجائزة السلام بدولة ماليزيا لجهوده “الساعية إلى أفضل عناية بشؤون المسلمين ودراسة قضاياهم ومشكلاتهم وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها، ودعم جهود السلام والوئام حول العالم”.

وفي هذا السياق، وقعت رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية في ماليزيا مذكرة تعاون مشترك تتضمن تفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة في ماليزيا، وذلك عبر إعداد خطة عمل مشتركة ذات برنامج زمني محدد، “وسيتم رفع هذه الوثيقة التاريخية للجهات الماليزية المعنية بالحوار والتواصل الحضاري، ومن ثم نشرها في وسائل الإعلام وعقد الفعاليات الفكرية والثقافية لمناقشتها في الإطار الأكاديمي، كما سيسعى الطرفان لإدماج مبادئ الوثيقة في المناهج التعليمية، وإتاحتها للمنظمات المدنية الماليزية”.

وستعمل الرابطة والوزارة، وفق المذكرة، على التعريف بالإسلام وبمبادئه الأصيلة النابعة من قيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى توضيح موقف الدين الحنيف من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة، “ويتضمن هذا النشاط تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، وكذلك الاطلاع على المطبوعات الصادرة في الجهتين، لا سيما تلك المتعلقة بمجالات العمل الإسلامي وسُبل دعمه وتفعيله”.

كما تشمل المذكرة تبادل الدعوات بين الرابطة والوزارة في الإطار الأكاديمي، حيث سينفذ الطرفان أنشطة مشتركة بهذا الخصوص تتضمن عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات نقاش.

وستدعم الرابطة والوزارة المناسبات الدولية الهادفة إلى تعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب والحضارات، وسيشترك الطرفان في التباحث حول القضايا الإنسانية المعاصرة وسُبل معالجتها على النطاقين الإسلامي والدولي، كما سيعملان على خدمة اللغة العربية وثقافتها، وتشجيع الاهتمام بها في أوساط الشعب الماليزي.