التعديلات الطفيفة في الحياة اليومية تعزز اللياقة البدنية

أوضح المدرب الشخصي “يان ماجنوس بهمان” أن التمارين الرياضية المنتظمة تساعد المرء على إنقاص وزنه، إلا هناك بعض الأشخاص لا يقدرون على ممارسة التمارين الرياضية الشديدة، وهنا نصحهم الخبير الألماني بدمج النشاط البدني في مهام الحياة اليومية، مثلا من خلال المشي 10 آلف خطوة يوميا مع تناول الطعام الصحي.

وأضاف “يان ماجنوس بهمان” قائلا: “أظهرت التجربة أنه من الصعب على بعض الأشخاص ممارسة التمارين الرياضية بشدة لمدة عشر دقائق يوميا، فعندما يتعرق المرء فإنه يحتاج إلى الاستحمام”، وذلك فإنه من الأسهل دمج بعض التمارين البسيطة في الحياة اليومية، مثل المشي لمسافات أطول، وفيما يتعلق بالنظام الغذائي فإنه من الأسهل أيضا إجراء بعض التعديلات الطفيفة على العادات الغذائية.

وعند الرغبة في إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية وبساطة نصح الخبير الألماني بتضمين مصدر قوي للبروتين في كل وجبة، فعلى الرغم من أن وجبة الخضراوات مع الأرز تبدو صحية، إلا أنها تفتقر إلى مصدر للبروتين، ولا تشبع المرء لفترة طويلة، وهناك العديد من مصادر البروتين الجيدة مثل الدجاج الخالي من الدهون والزبادي اليوناني والجبن الخالي من الدهون وجبن الفيتا والبيض.