التعليم يحظى بأولوية "التنمية البشرية" باشتوكة

رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة آيت باها أزيد من 34 مليون درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم بمختلف جماعات الإقليم في الفترة الممتدة بين 2019 و2020، وذلك من خلال عدد من المشاريع همت التعليم الأولي، عملية مليون محفظة، دعم النقل المدرسي والدعم الاجتماعي.

وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي، فقد ركزت تدخلات دعم قطاع التربية والتكوين على العناية بمجال التعليم الأولي، حيث “تم رصد 13 مليون درهم لبناء وتجهيز وتسيير 49 وحدة مدرسية، يستفيد منها أكثر من 1500 تلميذ، خصوصا في الجماعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كما خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 15 مليون درهم من أجل تمكين عدد من التلاميذ المنحدرين من أوساط هشة من مواصلة مسارهم الدراسي في ظروف جيدة، من خلال توفير المستلزمات الدراسية”.

وفي محور آخر، أوردت المعطيات ذاتها أن تدخلات مبادرة التنمية البشرية باشتوكة شملت دعم قطاع النقل المدرسي وتجهيز عدد من دور الطالب والطالبة، وهي عمليات تطلبت اعتمادا ماليا قدره 6 ملايين درهم، “وساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التمدرس بعدد من جماعات الإقليم والتخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي بها”.

وشهدت عمالة اشتوكة آيت باها، الثلاثاء، لقاء بمناسبة الذكرى 16 لانطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد خلاله عامل الإقليم جمال خلوق الأهمية القصوى لهذا الورش المجتمعي المتجدد، وقيمة المنجزات التي حققها الإقليم في هذا المجال بمساهمة جميع الشركاء، من خلال الحصيلة الكمية والنوعية للمشاريع المنجزة، وتأهيل العنصر البشري، مشددا على أهمية مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم، وإبداع تجارب جديدة تستجيب لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية.