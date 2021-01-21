التغرير بقاصر يجر أستاذا إلى التوقيف في فاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، الأربعاء، خمسينيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وتحريضها على الفساد.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، توصلت مصالح الأمن الوطني بشكاية تقدم بها والد تلميذة قاصر تبلغ من العمر 11 سنة، يتهم فيها أحد أطر التدريس بالتغرير بابنته واستدراجها عبر رسائل ذات طبيعة إباحية على أحد تطبيقات التراسل الفوري، وذلك قبل أن تقود الأبحاث إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ 59 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح الأربعاء.