"التغرير بقاصر" يجر ثلاثينيا إلى القضاء

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بسوق السبت أولاد النمة، بتنسيق مع نظيرتها ببني ملال، الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الأمن بمدينة سوق السبت أولاد النمة كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة فور توصلها بإشعار حول اختفاء فتاة، قبل أن يتم العثور عليها بالمستشفى الجهوي بمدينة بني ملال، دون تسجيل أي قرائن تدعم فرضية الاختطاف التي تناقلتها بعض المنصات التواصلية، والتي تبين أنها مجرد مزاعم زائفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث أوضحت أن واقعة مغادرة الفتاة كانت طوعية دون أي شبهة جنائية، قبل أن تلتقي بالمشتبه فيه الموقوف الذي تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمد بعد ذلك إلى محاولة الانتحار من خلال تناول مادة سامة.

يشار إلى أن عمليات البحث والتحري مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.