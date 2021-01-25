التغرير بقاصر يجر شابا إلى القضاء بشيشاوة

أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي مجاط في شيشاوة، الاثنين، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في مراكش، شخصا يشتبه بتورطه في هتك عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة.

وبعد انتهاء عناصر الدرك الملكي من البحث التمهيدي مع الشخص المعني، بخصوص التغرير بقاصر والخيانة الزوجية، أحالت الملف على النيابة العامة، من أجل تعميق البحث مع الموقوف، الذي يبلغ من العمر 27 سنة، وتكييف فصول متابعته.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بحثها في هذه القضية، إثر توصلها بشكاية من أسرة فتاة قاصر غادرت سكن الأسرة في ظروف غامضة.

وكشفت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، مكان وجود المشتبه فيه والقاصر، بقيادة أسيف المال في إقليم شيشاوة، لتتم عملية توقيفهما.