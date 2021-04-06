التغطية الصحية للتجار والمهنيين

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تعليقات الزوار2
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ماذا عن المقاول الذاتي………………؟
التجار والحرفيين ولفوا راميد كلشي فابور ما يبغيوا هاذ الشي لي درتوا.اظن التغطية تكون اختيارية .
51مليار درهم .هي 51الف مليار سنتيم في السنة يعني خلق 51 الف شركة بمليارللواحدة. وكل شركة تخدم 100 عامل في الزراعة أو التجارة أو الصناعة .يعني 5 ملايين عائلة كل عائلة 5 أفراد نصل إلى تغطية 25مليون فرد.في سنة واحدة .
بدل الدخول في مستنقع 51 مليار درهم كل سنة .