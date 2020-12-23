التقارب المغربي الإسرائيلي يحرّك أجهزة الاتحاد الإفريقي

لن تكون التطورات الأخيرة في العلاقة بين المغرب وإسرائيل معزولة عن تطورات قضية الصحراء داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي. وتقول مصادر هسبريس الإلكترونية إن إسرائيل ستستفيد من تقاربها مع المملكة المغربية، لمحاولة الإسراع بتحقيق حلمها بالاتحاد الإفريقي كعضو ملاحظ.

وسبق لإسرائيل أن قدّمت طلب العضوية في الاتحاد الإفريقي. كما سجل على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على هامش زيارة سابقة إلى كينيا، قوله: “آمل في انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، وأرغب بشدة في التعاون شخصيا مع أية دولة من الدول الإفريقية؛ بل مع الاتحاد الإفريقي، لأننا نستطيع المساعدة على بناء مستقبل أفضل لإفريقيا”.