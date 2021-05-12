"حزب الكتاب" يراسل اليساريين في إسبانيا

راسل حزب التقدم والاشتراكية المغربي الأحزاب اليسارية الإسبانية، معبرا عن استغرابه لإقدام السلطات الإسبانية على استضافة المــسمى إبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، بشكل ســرّي وتحت هُــوية مزورة.

وقال حزب التقدم والاشتراكية ضمن رسالته إن “هذه الاستضافة، التي يتم تبريرها البَــعدي بأسباب إنسانية، تــشكل سلوكاً مُستــفِــــزًّا لا يتلاءم مع عمق وعراقة العلاقات بين شعبينا وبلدينا، ولا يليق أبداً بروح الشراكة المُتبادلة والمُنصفة بينهما”.

وأضاف أن هذه الخطوة الإسبانية الرسمية والإرادية، “تجعلنا نشعر، في المغرب، بأن إسبانيا تختزل التعاون مع بلدنا وتُـــنَــوِّهُ به في المجالات الاقتصادية والأمنية، وفي محاربة الهجرة والإرهاب. بينما تتنكر للثقة الواجب أن تسود بين الدولتين، وتتعاطى سلباً مع السيادة الوطنية للمغرب على كافة أراضيه، وتتعامل إيجاباً مع أعداء وحدتنا الترابية”.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لهذا الفــعل، قائلا إنه “مُخَــيِّــبِ للآمال يعودُ أوّلاً إلى كون الشخص المذكور مُعَـــادٍ لوحدتنا الترابية التي تحظى بإجماع وطني متين. وثانياً إلى أنه موضوع دعاوى جارية، بمحاكم إسبانية، تتعلق بتورطه الشخصي والبَـــيِّــن في جرائمَ ضد الإنسانية، وفي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المحتجزين في تندوف. وهي الجرائم التي تقتضي، بالضرورة، متابعته قضائياً عوض احتضانه”.

وأوضح التنظيم السياسي المغربي ذاته أنه يتطلع إلى كل المبادرات التي يمــكــن للأحزاب اليسارية الإسبانية أن تتخذها “من أجل الإسهام في تصحيح هذا الخطأ الكبير الذي يهدد، بجدية، حاضر ومُستقبل العلاقات الثنائية بين بلدينا. وذلك في إطار مُقاربة بَــنَّــاءة تقوم على الالتزام بروابط الثقة والتقدير والتعاون المتكافئ بين بلدينا”.

وسبق أن أعرب قادة الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان عن رفضهم لاستضافة إسبانيا زعيم البوليساريو، باستعمال هوية مزورة، ودعوا إلى تصحيح هذا الخطأ من خلال تقديمه إلى العدالة، معتبرين أن سلوك إسبانيا هذا يعد “أمرا مرفوضا” ويضر بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.