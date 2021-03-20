التكوين يجمع هيئة الرساميل ومجلس الصحافة

في إطار برامج التكوين، التي تشرف عليها لجنة التكوين والتعاون والدراسات، نظم المجلس الوطني للصحافة، بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لقاء تفاعلياً تكوينياً، بشكل حضوري، أمس الجمعة، بمقر الهيئة بالرباط.

وتمحور اللقاء، الذي شهد مشاركة عدد من الصحفيات والصحفيين المهتمين بالقضايا المالية والاقتصادية، حول التعريف بمهام هذه المؤسسة المالية الوطنية، واستعراض أدوارها في السوق المالي، وصلاحياتها القانونية والتأطيرية.

وقد ساهم في تأطير هذا اللقاء مسؤولو هيئة سوق الرساميل وخبراء مختصون. كما شهد حضور أعضاء من المجلس الوطني للصحافة.

وذكر بلاغ مشترك للهيئتين أن هذا اللقاء، الذي كان موجهاً إلى الصحفيات والصحفيين الذين يكتبون باللغة العربية، يندرج ضمن سلسلة لقاءات مماثلة ستشمل الصحفيات والصحفيين الذين يكتبون باللغة الفرنسية. كما سيتم التعاون مع مؤسسات وطنية وأجنبية شريكة لتنظيم دورات تكوينية موضوعاتية أخرى تعنى بمختلف مجالات اهتمام الصحافة الاقتصادية والمالية.

وأوضح البلاغ ذاته أن “الغاية من هذه المبادرات التكوينية هي توفير فرص لفائدة الصحفيات والصحفيين المغاربة لتنمية قدراتهم المهنية والمعرفية في تخصصات متنوعة، علاوة على إشعاع ثقافة احترام أخلاقيات المهنة”.