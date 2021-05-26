التلاعب يوقف "وسيطا رياضيا" لمدة 10 سنوات

التلاعب يوقف "وسيطا رياضيا" لمدة 10 سنوات
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأربعاء 26 ماي 2021 - 01:14

أصدرت لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عقوبة الإيقاف لمدة 10 سنوات نافذة في حق الوسيط الرياضي محمد الزعري مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم.

ويأتي توقيف الزعري، حسب بلاغ صادر عن اللجنة سالفة الذكر، “لمحاولة مساومته اللاعب محمد سلامون للتلاعب في المباراة التي جمعت فريقه نهضة زايو بنادي شباب سلوان، لحساب الجولة الـ16 من بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي”.

الجامعة الملكية المغربية بطولة القسم الثاني هواة توقيف وسيط رياضي لجنة الأخلاقيات

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