التلقيح بانتحال صفة شرطي يورط شخصا بطاطا

التلقيح بانتحال صفة شرطي يورط شخصا بطاطا
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 17:52

أفادت عمالة إقليم طاطا بأنه تم، الأربعاء، ضبط استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كوفيد-19، بالمركز الاجتماعي والثقافي بمدينة طاطا، رغم عدم استيفائه الشروط الضرورية للاستفادة حاليا من الحملة الوطنية للتلقيح.

وأوضحت عمالة الإقليم، في بلاغ لها، أنه “حسب المعطيات الأولية فقد عمد الشخص المعني إلى انتحال صفة موظف للأمن الوطني ليتمكن، بطريقة تدليسية، من تلقي اللقاح ضمن الفئات المهنية المستهدفة بعملية التلقيح”.

وورد ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس أنه “تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة”.

التلقيح ضد كوفيد-19 الحملة الوطنية للتلقيح انتحال صفة عمالة إقليم طاطا

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