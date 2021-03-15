التلقيح ضد فيروس "كورونا" لا يبطل الصيام .. وحفظ الأبدان قبل الأديان

التلقيح ضد فيروس "كورونا" لا يبطل الصيام .. وحفظ الأبدان قبل الأديان
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 15 مارس 2021 - 02:55

مع اقتراب شهر رمضان، يطرح البعض تساؤلات بشأن جواز تلقّي حقنات اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

علي أمقران، إمام وخطيب يشغل نائب رئيس مركز الرسالات وحوار الأديان، يقول إنه لا ينبغي طرح مثل هذه الأسئلة؛ لأن عملية التلقيح ضرورة للحفاظ على حياة البشر.

وأوضح الباحث في العقيدة والأديان، ضمن مقالة بعنوان “التلقيح ضد كورونا والصيام”، بعثها إلى هسبريس، أنه “لا ضير من أخذ الجرعة حتى وإن كانت تبطل الصيام؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم عند الخاص والعام، والحفاظ على الأبدان قبل الأديان”، ثم مضى بالشرح: “كيف والعكس هو الصحيح، فالحقنة في العضد أو في العضل لا تبطل الصيام”.

إليكم المقالة كما توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية:

يُحكى أن وفدا من العراق جاء يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حكم قتل البعوض في الحرم المكي، فأجابهم بقوله: “عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين ابن ابنة رسول الله، وتسألون عن حكم قتل بعوضة في الحرم!”. تذكرت هذه المقولة لعبد الله بن عمر حين بلغ إلى أسماعي أن عددا من المسلمين يتوجسون من تلقي التلقيح ضد “كورونا| في رمضان، ويتساءلون: هل الحقنة مفطرة أم لا؟.

إنه سؤال مضحك، خصوصا إذا علمنا أن التلقيح الآن ضد هذه الجائحة هو ضرورة للحفاظ على حياة البشر. وإذا كان الأمر كذلك، فلا ضير من أخذ الجرعة حتى وإن كانت تبطل الصيام؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم عند الخاص والعام، والحفاظ على الأبدان قبل الأديان؛ كيف والعكس هو الصحيح، فالحقنة في العضد أو في العضل لا تبطل الصيام.

القاعدة بسيطة للغاية عند الفقهاء المالكية، فالمقرر عندهم أن المائع، أي السائل، إذا وصل إلى الحلق من منافذ الجسم المعتادة، وهي الأنف والأذن والفم والعين، أفطر، والصلب إذا وصل المعدة أفطر. يضاف إلى ذلك الحقن الطبية المغذية والمقوية التي تحقن للمريض عن طريق الوريد، لأنها في حكم الأكل والشرب.

يسأل المسلمون هذا السؤال وألسنتهم وأيديهم ملطخة بأعراض الناس ودمائهم وأموالهم، التي يجب عليهم صيانتها والحفاظ عليها ليكون دينهم صحيحا وإسلامهم رفيعا. الأوْلى بالمسلم أن يبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب والقذف والسباب والشتم والرشوة والربا والخمر والزنا وأكل أموال الناس بالباطل، لكي لا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: “رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش”.

أقول للمسلمين الذين يسألون عن التلقيح في رمضان: أتأتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتسألون عن حكم أخذ جرعة لقاح في العضد؟!.. سِيروا ديروا التلقيح.

الحملة الوطنية للتلقيح شهر رمضان فيروس كورونا موقف الشرع الإسلامي

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