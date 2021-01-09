"كورونا" يرهن الانتخابات .. نهاية التلقيح تقرب الاستحقاقات من يونيو

بعدما تداولت الأوساط الحزبية المغربية بقوة فرضية إجراء الانتخابات خلال يونيو المقبل، وهو المطلب الذي تقدمت به تنظيمات سياسية إلى وزارة الداخلية التي لم تبد اعتراضا عليه، يبدو أن الاستحقاقات الانتخابية ستظل مرتهنة بنهاية الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة التي أمر الملك محمد السادس بمجانتيها للمغاربة بهدف تأمين تغطيتهم بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا والتحكم في انتشاره.
ورغم أنه لا يفصلنا عن التاريخ المفترض للانتخابات سوى ستة أشهر، إلا أن وزير الصحة نفى في آخر خروج إعلامي له يوم الأربعاء الماضي على القناة الثانية، أن يكون المغرب قد توصل باللقاحات التي تم اقتناؤها بغاية تطعيم المغاربة ضد الفيروس لمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
واستجابت وزارة الداخلية لمطالب الأحزاب، أغلبية ومعارضة، بجعل الاقتراع يوم أربعاء، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد، وهو المطلب الذي بررته العديد من الأوساط السياسية بالرغبة في تقليص نفقات العملية الانتخابية.
وأكدت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية لم تبد اعتراضا على إجراء الانتخابات منتصف السنة المقبلة، رابطة ذلك بالاستعداد القبلي، خصوصا في ظل الوضعية الوبائية التي ستتحكم في جزء كبير من العملية.
وفي هذا الصدد، ربطت المصادر الحزبية، في تصريح لهسبريس، بين إجراء الانتخابات وتصريح وزير الصحة بأن “التوصل بالجرعات خلال الأيام المقبلة بعد توقيع صفقات المصنعين والمزودين، وإذا كانت الظروف بشكل جيد، فإن الحياة ستعود للمملكة خلال ماي المقبل”.
وسبق للوزير آيت الطالب أن أعلن في البرلمان أن عملية التلقيح ستستغرق ثلاثة أشهر، وهو ما تم التحضير له لوجيستيكيا، مطمئنا بأن “الهدف هو حماية المغاربة وضمان تلقيح حوالي 80 في المائة من المواطنين، أي ما يعادل 25 مليون مغربي، ووقف الحالات الحرجة والوفيات، رغم أن الإصابات يمكن أن تسجل ولكن بشكل طفيف”.
وأبرز وزير الصحة أن “الهدف هو الوصول إلى مناعة لأكثر من 60 في المائة لمواجهة الفيروس، وهو ما يتطلب الاستمرار بالإجراءات إلى حدود 28 يوما من آخر مواطن يتلقى التلقيح”، مؤكدا أن “العمل سيستمر بوتيرة 6 أيام في الأسبوع، خلال أربع فترات تبلغ 21 يوما لكل منها، بمعدل بين 150 و200 لقاح لكل إطار، لأن لنا خبرة طويلة في هذا المجال”.
ورغم الوضع المرتبط بتأثير أزمة “كوفيد-19” على الاقتصاد الوطني، فقد حسمت وزارة الداخلية الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها “سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.
المغاربة الخوت يتلقحوا هم االذين تمتعوا بخيرات البلاد سنين عديدي اجدادهم و اجدادهم و ابائهم و امهاتهم و اولادهم بالوراثة و الكذب و الخداع و لازالوا كلهم داخلي فتيتي مفتت باالكذب لكل طالب الحق في خيرات البلاد و خارجي برويطي يربطكم بالكذب البلاد في مقام جيد في الخارج الذي يامره بالكذب عليكم الخوت المغاربة يتلقحوا هم الاولين في كل شيء الا التقيح انتم الاولين و حتى اذا تلقحوا لترونهم على التلفاز المريض المفروض عليكم ان تدفعوا ثمنه ليتمتع كل ممثل فيه مسؤول و تحت المسؤول كله ممثل و حتى اذا تلقحوا سيكون كذب و خداع ليس نفس التلقيح لبيس نفس المرض كما فعل احد المخاعين الذي يريد حكم امريكا مثلهم الاعلى لهم هم وحدهم في الكذب و الخداع لان التلقيح ليس مثل بتلقيح قاتل بحال تيفني دوفر Tifanny Doverالتي ماتت بتلقيح المؤامرة بعد ساعات و قد سقطت على مباشرهم على قنواتهم الكذابة و صحفهم الكذابة الكل بالمقابل يتقاسمون الكعكة و خيرات البلدان بينهم و لكي لا يفيق الناس و المغاربة خاصهم تلقيحكم علاش الوزير ومن معه لم يتذكر الناس مدودة تتموت في الصيف و البرد و هو من معه يتمتعون بخير البلاد وحدهم و خدمهم المنتهزين الوصوليين لانهم خدامهم المطبلين للتلقيح و غير التلقيح لانهم هم من المتمتعين بخير البلاد امثال الممثلين و المغنيين و الان ظهر المديرين مدير معهد الوباء و غيره من المدفوعين الانتهازيين ليقنع المغاربة بالكذي ليتلقحوا بما يضرهمضرر ا كبيرا التلقيح مؤامرة كبيرة المستهدف منها المغاربة اما ذر الرماد على العيون شوفوا اوربا و امريكا يلقحون يا له انتمة ايضا اقبلوا التلقيح التلقيح خدعة دنيئة لان الملقحين بعض من خدام المؤ امرة الكبرى الكل بالمال و الامتيازات لهم طول حياتهم من قبل هم و اولادهم اماالمساكين فيموتون بالدود لان الاوربيين و الامركيين يرفضوونالتلقيح قبل كرونا فكيف يقبلونه الان و قد اصبحت المؤامرة اكبر
كيفاش البلد العدو ما شاركت لا في تجارب اعلى اللقاح لاوالوا اوقاليك اللقاح غادي ايكون عندهم في ضرف يومين الى اسبوع .واحنا ما زالت ماعارفينش امتا غادي ايجي هاد الباكور .
الخليجي و غير الخليجي سياحة جنسية تفسدوا ب اخوتاتنا المغربيات حيث مساكن نهبوا حقهم من خيرات البلاد مجبرات باس افسدوا باس يعيشوا لان الثرياء و المراتب ااالعليا جمعوا كل حقوقهم و حقوق الخوت ااالمغاربة المهورين باس هم يكونوا تيبدروا و يتمتعوا بالطيارات و اللفيلات و تبرعوا حتى لاصحابهم في اورب امريكا و افريقيا و المغاربا اولى بخيرات بلادهم كاينين خداوا جنسيات و هم لام يسكنوا المغرب من قبل ليتمتع معهم بخيرات البلاد حيت صاحبهمو هلما جرا
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت
فيقوا الخوت قبل ما يفوت الفوت