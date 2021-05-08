التلقيح يشمل الأعمار بين 50 و55 سنة بالمغرب

التلقيح يشمل الأعمار بين 50 و55 سنة بالمغرب
صورة: و.م.ع
السبت 8 ماي 2021 - 12:02

أعلنت وزارة الصحة أنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و55 سنة.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

كما شددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالمغرب.

المغاربة عملية التلقيح كوفيد 19‬

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