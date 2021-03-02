التلقيح يصل إلى منازل كبار السن في جهة سوس

في إطار انخراطها في الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المسطرة لعملية التلقيح والتطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد، نزلت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة إجراءات عملية عديدة؛ من بينها إطلاق عملية تقريب الخدمات الصحية بجميع مندوبيات وزارة الصحة التابعة لها لفائدة كبار السن بعدد من البوادي والقرى والجبال والحواضر، مما مكن من تلقيح أزيد من 200 ألف شخص على صعيد الجهة.

وفي هذا الصدد، حركت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، بتنسيق مع السلطات العمومية، وحدات طبية وتمريضية متنقلة، قصد تلقيح الأشخاص البالغين من العمر 85 سنة فما فوق والذين تعذر عليهم الحضور إلى مراكز التلقيح نظراً للزومهم الفراش أو عدم قدرتهم على التنقل إلى تلك المراكز المفتوحة بمختلف مناطق الجهة.

وفي سياق متصل، عملت المديرية الجهوية للصحة على إحداث فرق تلقيح متنقلة كعملية ثانية موجهة إلى الأطر الطبية والتمريضية العاملين في كافة مراكز التلقيح بالجهة؛ وذلك بغية ضمان تلقيحهم بالجرعة الثانية في وقتها المحدد، مع ضمان سيرورة عمل هذه المراكز، في أفق تلبية الطلب المتزايد للسكان.