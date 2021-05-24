التماطل يغضب "متعاقدي التعليم الأولي" بوزان‬

خاض مربو ومربيات التعليم الأولي العمومي، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، احتجاجا على تأخر إجراءات صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية العالقة لما يقارب سنة كاملة.

“علاش جينا واحتجينا على المستحقات لي بغينا”.. “يا للعار يا للعار المربية في خطر”.. من بين الشعارات التي رفعها المشاركون والمشاركات في الاحتجاج للمطالبة بإنصافهم وتمكينهم من كافة حقوقهم، المتعلقة بالمستحقات وضمان تغطية الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية.

محسن فلاق، مربي التعليم الأولي العمومي بالمديرية الإقليمية سالفة الذكر، قال، في تصريح لهسبريس، إن الاحتجاج جاء ردا على سياسة التماطل والتسويف التي طالت عملية صرف المستحقات المالية لفائدة المربين والمربيات واستنكارا للتهديدات التي تتلقاها هذه الفئة من الأطر التربوية من قبل بعض الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية.

ووصف المتحدث ذاته التعاطي الذي يسم ملفهم باستخفاف كبير، داعيا إلى ضرورة توحيد العقود وتدخل مختلف المصالح المعنية قصد تسوية وضعيتهم المادية، والسهر على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية الأخيرة التي دعت مسؤولي الأكاديميات الجهوية إلى الرفع من جودة خدمات العرض التعليمي بأقسام التعليم الأولي في المدارس العمومية، عبر التقيد بتوفير الاعتمادات اللازمة لضمان تغطية الحد الأدنى من أجور المربين والمربيات، المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة، وكذا مراقبة مدى احترام هذه الجمعيات للالتزامات الواردة في الاتفاقيات المبرمة معها.

في سياق متصل، أرجع مصدر خاص تأخر صرف مستحقات المربين والمربيات العاملين في أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية إلى بعض المشاكل الإدارية المتعلقة بتسوية وضعية بعض الجمعيات المكلفة بتدبير المشروع.