"التملص" يخرج إداريين إلى الاحتجاج بجهة مراكش

نظم التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية بمراكش والصويرة، الثلاثاء، احتجاجا على “تملص الوزارة الوصية من وعودها والتزامها بإخراج المرسومين المتوافق حولهما”.

هذا الاحتجاج، الذي نظم تحت شعار “اللاعودة إلى غاية تحقيق الكرامة والإطار”، بمساندة النقابات ذات التمثيلية، يأتي تنفيذا للشطر الأول من البرنامج النضالي المعلن عنه في بيان التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية للإدارة التربوية.

ورفع المحتجون، خلال هذه المناسبة، شعارات من قبيل: “عل صوتك يا مقهور يا إداري يا محكور” و”تمارا كثرتوها والحقوق نسيتوها”، تنديدا بتماطل الوزارة الوصية والحكومة في إخراج المرسومين والإطار الخاص بالإدارة التربوية.

وحمل هذا الاحتجاج، الذي سيدوم 3 أيام، مسؤولية الوضع الكارثي للمنظومة عموما، والوضع الإداري خصوصا، للوزارة الوصية على قطاع التعليم.

وشجب المحتجون ما وصفوه بـ”سياسة التسويف كقالب جاهز وظفته الوزارة لربح الوقت”، يقول بيان إضراب هذا التنسيق الثلاثي.

وسطرت الجمعيات الوطنية للإدارة التربوية برنامجا احتجاجيا متدرجا، سيختم باعتصام داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي يوم الـ25 من الشهر الجاري، مع الالتزام بحمل الشارة خلال أيام العمل وطيلة فترات البرنامج النضالي.