التنمية تشكو خيارات المركز وظلم الجغرافيا بوزان

يحن سكان مدينة وزان إلى تاريخ دار الضمانة الضارب في القدم، ويرددون بكل اعتزاز أن حاضرتهم عاشت عصر التمدن قبل فاس، غير أن كثيرا من شباب “أول باشوية” في تاريخ المغرب لا ينظرون بعين الرضا إلى حاضر مدينتهم الذي أصبح دون ما كانوا يتطلعون إليه، وهو أقل ما يمكن رصده.

عقدة المركز والهامش

في هذا الصدد قال محمد المرابط، الباحث في العلوم السياسية، إن المدينة عاشت مرحلة تاريخية من التهميش مرتبطة بـ”عقدة المركز والهامش”، وما واكب ذلك من إشكالات تنموية استمرت رغم ترقية المدينة إلى عمالة، واصفا الإقليم بـ”طارد النخب”، على اعتبار أن غالبية الكفاءات الوزانية الناجحة تهاجر إلى مناطق وفضاءات أرحب، وهو ما يفقد المنطقة العنصر البشري الكفء الذي يمكن الرهان عليه للإقلاع اقتصاديا وتنمويا، ومشيرا إلى أن نزيف هجرة يفرز نخبا سياسية ضعيفة ودون أي مستوى دراسي يؤهلها لتدبير الشأن المحلي التنموي.

واستحضر الباحث في العلوم السياسية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إعفاء مسؤولين ترابيين من منصبهما، معتبرا أن الإعفاء يعطي فكرة عن نوعية المسؤولين “العمال” الذين يعينون على الإقليم، أضف إلى ذلك الصورة النمطية المسوقة على مستوى وسائل الإعلام التي تساهم في نفور رجال الأعمال والمستثمرين وتعطي انطباعا سيئا عن المدينة والإقليم، وبالتالي تروج لمناخ غير مشجع للمال والأعمال.

أزمة هوية وظلم جغرافيا

من أقدم المدن مدينة “مغضوب عليها” تداول سكانها المقولة المخزنية “اتركوا أهل وزان يفعلون في وزانهم ما يشاؤون”، ويبدو أن هذه المقولة الشهيرة مازالت تطاردها حتى أصابتها لعنة مشؤومة، طردت كفاءاتها وأوقفت عجلتها الاقتصادية وتنكر لها الأبناء.

من جانبه يرى محمد فهد الباش، الفاعل السياسي والمدني، أن من معيقات التنمية بالإقليم الفتي غياب “هوية اقتصادية واضحة” تصنف وزان، وزاد متسائلا: “هل هو إقليم فلاحي أم سياحي أو صناعي؟ يجب تحديد الأمر قصد خلق مشاريع تنموية تتناسب والهوية الاقتصادية، وبالتالي تحسن المؤشرات التنموية”.

ويعتبر الباش أن ظلم الجغرافيا والطبيعة ساهما في خفوت وهج المدينة والإقليم عموما بسبب صعوبة الولوج إليه، على اعتبار أن طريق التنمية يمر عبر الربط الطرقي والبنية التحتية الجاذبة لتشجيع الاستثمار، مقترحا في هذا الباب ضرورة ربط المدينة بالطريق السيار كخطوة أولية للانفتاح على الجهة والمناطق المجاورة.

فساد المنتخب وضعف المعين وحجر الزاوية

ومن عوامل تعثر التنمية بإقليم وزان، حسب المرابط، عدم استقرار رؤساء المصالح الخارجية وتناوب مجموعة من المسؤولين على تدبيرها، علاوة على فساد النخب على مستوى العديد من الجماعات الترابية، بنسبة تفوق نسبة المعدل الوطني، على حد قوله، وهو ما تزكيه تقارير الجهات الرقابية، سواء المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا: “وهذا مع ضعف المسؤول المعين”.

ويعتبر فاعلون تاريخ المدينة المحافظة، التي ارتبطت بـ”الزاوية الوزانية”، سببا في تعثر الحاضرة التي أريد لها أن تبقى على حالها وكأن الزمن قد توقف بها، لتبقى حبيسة ماضيها، وأسطورة تاريخها، منتشية بعراقة زاويتها الدينية، لا تقوم بأجرأة تطلعاتها إلى مستقبل مشرق يعوضها عن “سنوات ضياع” و”صناعة اليأس والملل”، وسط من يشبّون بثقافة “قتل الوقت”.

وحمل الفاعل الحقوقي نور الدين عثمان فشل التنمية بالإقليم للسياسات الحكومية المتعاقبة والتبعية التاريخية، وزاد متسائلا: “إلى متى سنظل تابعين؟ أين هي الجهوية؟”، في إشارة إلى تبعية مجموعة من المصالح الإدارية لأقاليم أخرى، كما تساءل عن سر عدم وجود أي مندوب سياحي خلافا لباقي الوزارات بالمنطقة، رغم مؤهلاتها السياحية والطبيعية التي تؤهلها لتكون قبلة للسياحة الجبلية.

وفي انتظار انطلاقة حقيقية لعجلة التنمية، تبقى دار الضمانة مهملة ومنسية عند سفوح جبال مقدمة الريف، مصنفة ضمن مدن المغرب غير النافع، وتندب حظها العاثر، فهل من مجيب؟.