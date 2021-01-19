التهجير والاختطاف يورطان 7 أشخاص بالناظور‎

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، مساء الإثنين، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية، والاختطاف والاحتجاز المقرون بالعنف وطلب فدية مالية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن بالناظور كانت قد توصلت بشكاية من شخص حول تعرض شقيقه للاختطاف والاحتجاز بمنزل بحي “إكوناف” بمدينة الناظور، مقرون بطلب الخاطفين فدية مالية قدرها 40 ألف درهم، وهو ما استدعى تنفيذ عملية أمنية ميدانية فورية مكنت من تحرير الضحية المفترض وتوقيف خمسة مشتبه في ضلوعهم في قضية احتجازه وتعريضه للعنف.

الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، أظهرت أن المشتبه فيهم، وهم جميعا من المرشحين للهجرة غير المشروعة، عمدوا إلى اختطاف الضحية المفترض ومطالبة شقيقه بمبلغ مالي على سبيل الفدية، وذلك بعد تعرضهم للنصب من قبل الضحية وشقيقه مقابل وعود وهمية بتهجيرهم بطريقة غير شرعية.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.