التهديد يجر حارس سيارات إلى الحراسة النظرية

التهديد يجر حارس سيارات إلى الحراسة النظرية
صورة: أرشيف
الخميس 20 ماي 2021 - 23:59

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، الخميس، حارس سيارات للاشتباه في تورطه في التهديد بارتكاب جناية ضد أشخاص.

ووفق بلاغ أمني، توصلت به هسبريس، فقد توصلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بإشعار عبر الخط الهاتفي 19 من مواطن أجنبي، يشتكي فيه من إشارات وإيحاءات جسدية تنطوي على تهديد بالقتل من طرف حارس سيارات، وهو ما استدعى تدخل دورية لشرطة النجدة عملت على توقيف المشتبه فيه.

وتم الاحتفاظ بحارس السيارات المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

التهديد بارتكاب جناية الدار البيضاء حارس سيارات منطقة أمن أنفا

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‫تعليقات الزوار

1
  • الغولي نورالدين
    الجمعة 21 ماي 2021 - 02:18

    وقفت دات يوم عند باب مخبزة لاشتري خبزة ب 1.20 درهم فإدا بي افاجئ بشخص يدعي انه حارس سيارات طلب مني درهمين مقابل وقوف سيارتي امام باب المخبزة . خبزة واحدة كلفتني 3.20 درهم
    ولكم التعليق……؟؟

    1
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