التهديد يجر حارس سيارات إلى الحراسة النظرية

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، الخميس، حارس سيارات للاشتباه في تورطه في التهديد بارتكاب جناية ضد أشخاص.

ووفق بلاغ أمني، توصلت به هسبريس، فقد توصلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بإشعار عبر الخط الهاتفي 19 من مواطن أجنبي، يشتكي فيه من إشارات وإيحاءات جسدية تنطوي على تهديد بالقتل من طرف حارس سيارات، وهو ما استدعى تدخل دورية لشرطة النجدة عملت على توقيف المشتبه فيه.

وتم الاحتفاظ بحارس السيارات المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.