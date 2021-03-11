التهريب الدولي للمخدرات يجر 3 أشخاص إلى القضاء

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأربعاء، على النيابة العامة المختصة، 3 أشخاص من أجل محاولة التهريب الدولي للمخدرات عبر إرسالها خارج المملكة عن طريق شركة لنقل البضائع.

وتم توقيف الأشخاص الثلاثة إثر تلقي عناصر الشرطة بلاغا في شأن محتوى إرسالية موجهة نحو أوروبا، تبين من خلال التفتيش أنها تحتوي على كبسولات محشوة بقطع من مخدر الشيرا.

وإثر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية مشتبه فيه وتوقيفه رفقة خليلته على متن السيارة نفسها التي كان يمتطيها لحظة تسجيل إرساليته رفقة شريك له.

وأسفرت إجراءات التفتيش المسطرية، التي تمت بمحل إقامة الموقوف، عن حجز كبسولات مماثلة محشوة بقطع من مخدر الشيرا، لتصل كمية المخدرات المحجوزة إلى حوالي 6 كيلوغرامات.

وبفضل كمين أمني محكم، تمكنت عناصر الأمن من توقيف المشتبه فيه الثاني.