تهريب المخدرات يورط 18 شخصا في ميناء طنجة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة ميناء طنجة المتوسط تمكنت زوال السبت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم ضبط المشتبه فيهم بمحطة الذهاب للمسافرين بميناء طنجة المتوسط أثناء استعدادهم لمغادرة التراب المغربي على متن رحلة بحرية مدرجة لعودة الأشخاص المقيمين بالخارج، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في محاولة تهريب كميات مهمة من مخدر الشيرا عن طريق “ابتلاع كبسولات في معدتهم”.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الكشف عن المخدرات بواسطة جهاز السكانير الطبي أكدت وجود كبسولات كثيرة من مخدر الشيرا في أحشاء المشتبه فيهم، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش مكنت أيضا من حجز أربع سيارات مسجلة بالخارج يشتبه في تسخيرها في نقل مهربي المخدرات.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة الطبية بغرض تفريغ كبسولات المخدرات المزمع تهريبها، وذلك في انتظار إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي.