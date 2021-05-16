التواصل الاجتماعي يبرز تباين المواقف من التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

يولي رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة اهتماما كبيرا للحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والقدس، وهو ما تعكسه النقاشات المستفيضة حول الموضوع، التي يميل أغلبها إلى دعم الفلسطينيين، غير أن آخرين يقفون إما محايدين أو منتقدين للمقاومة الفلسطينية، وتحديدا حركة “حماس”.
الذين يتبنون الطرح الأخير يعتبرون أن “حماس”، التي تسيطر على قطاع غزة، هي التي “تجلب على الفلسطينيين انتقام إسرائيل، من خلال إقدامها على إطلاق صواريخ”، ويعتبرون أن “ما تقوم به الحركة الإسلامية لن يؤدي إلى أي نتيجة سوى مزيد من تدمير غزة وقتل سكانها”.
ويوم أمس عمد منتقدون لحركة “حماس” إلى نشر صورة لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة المذكورة، وهو في سيارته محاطا بحراس شخصيين في العاصمة القطرية الدوحة، مع تعليقات بأن الرجل “يعيش هو وغيره من قادة حماس مع أبنائهم في قصورهم ويدفعون أبناء غزة إلى الهلاك بنيران السلاح الإسرائيلي”.
هذا الموقف يقابله مؤيدو المقاومة الفلسطينية باستخفاف، وحسبهم فإن “مسؤولي قيادة مقاومة الاحتلال ليس عليهم بالضرورة أن يكونوا على جبهة القتال مع العدو”، ويتهمون مَن ينتقد إسماعيل هنية وخالد مشعل بأنهم “موالون للعدو الصهيوني”.
هذا التباين في مواقف المغاربة إزاء ما يجري في فلسطين، وطريقة رؤية المقاومة الفلسطينية، يعزوه بوبكر انغير، رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، إلى “اختلاف زاوية النظر السياسية والإيديولوجية”، موضحا أن هناك، ربما، شبه إجماع لدى عموم الشعب المغربي على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، “لكن هناك تباينا في طرق وأساليب هذه المقاومة المشروعة”، وفق تعبيره.
ويوضح انغير أن الفكر اليساري المغربي، ويَقصد البنية الفكرية لليسار وليس الأحزاب، كان تاريخيا ضد التضامن مع فلسطين من منطلق ديني عقائدي، واعتبار الصراع في فلسطين صراعا دينيا بين مسلمين ومسيحيين، من جهة، ويهود من جهة أخرى.
وأردف الناشط الحقوقي المغربي بأن الفكر اليساري يرى أن الموقف الديني “لا يسمح بحل القضية الفلسطينية على أسس إنسانية صحيحة، بل يُرسي نظاما عنصريا ببدائل عنصرية أخرى”، وزاد: “كما أن الفكر اليساري المغربي تاريخيا يؤيد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة”.
وحفلت صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القدس وغزة، بسيْل من التعليقات وردود الفعل المتبادلة بين مؤيدي المقاومة الفلسطينية وبين منتقديها، الذين ذهب بعضهم إلى اعتبار أن “من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها”.
ويؤكد بوبكر انغير أنه يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، الذي تعرض لحرب عدوانية قتلت الأطفال والنساء وشردت الآلاف من الأسر أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يعد له ضمير إنساني، قبل أن يستدرك بالقول إن “التضامن الذي عبّر عنه لا يعني أنه يؤيد “خطط وفلسفة ومنهجية بعض الحركات الفلسطينية كحماس والجهاد الإسلامي”.
ويرى المتحدث ذاته أن حركات المقاومة الفلسطينية التي ذكرها “تمارس هي الأخرى أعمالا متهورة وتؤمن بطروحات غيبية للصراع خارج منطق توازن القوى والتحليل العلمي المنطقي للأمور”، معتبرا أن هذه الطروحات تجد صداها لدى شرائح واسعة من المغاربة “ترى أن المقاومة الفلسطينية يجب أن تزيل إسرائيل من الوجود، وأن الصراع معها صراع ديني وجودي وتصفية حسابات تاريخية قديمة”.
هذا الخطاب السائد وذي الشعبية الكبيرة، يردف انغير، “لا يكترث بالفاتورة الإنسانية الثقيلة التي يؤديها الشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تتغذى من هذه الطروحات الإقصائية العنيفة، وتعطيها مبررات لممارسة مزيد من القمع والتنكيل بالفلسطينيين، وبالتالي تسويق صورتها في العالم كبلد محاصَر مظلوم ومقاوم للإرهاب”.
وإذا كان “الإجماع” على دعم القضية الفلسطينية يغطي على الأصوات المنتقدة للمقاومة الفلسطينية، فإن وسائل التواصل الحديثة “جعلت المغاربة اليوم يدركون أن هناك أطرافا كثيرة داخلية تستغل القضية الفلسطينية لمكاسب سياسية داخلية”، حسب رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان.
وأردف المتحدث ذاته بأن الثورة التكنولوجية “كسرت الإجماع المزعوم، بعد أن اطلع المغاربة على حقيقة بعض القيادات السياسية الفلسطينية والعربية والمغربية التي تمارس النفاق السياسي واستغباء الشعوب، وسمع عن ثروات بعض أبناء القيادات الفلسطينية وأين يعيشون وأين يدرسون”، على حد تعبيره، مضيفا أن الشعب المغربي اليوم “يعي المواقف الحقيقية لبعض الدول والأحزاب التي باعت الوهم للشعوب مددا طويلة”.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر اخواننا الفلسطينين كيفما كانوا. اما حماس وكل الفصائل هم فلسطينييون ويدافعون عن القدس وعن الإسلام. فمن يتكلم عن حماس بسوء فهومع الصهاينة.
التخلي العربي عن فلسطين والقدس يجعل إيران وثورتها الإسلامية تتربع في المنطقة وتوسع حركاتها … من يحمي القدس وبيته اليوم هي إيران بمختلف أذرعها وقد زعزعت الوجود اليهودي والغربي في المنطقة … على أي إنهم إخواننا في الدين ..
عندما أصبح الصهيوني يستمع لتصريح ابو عبيد و لا يثيق بنتانياهو ههه … ابو عبيدة يفرض حظر تجوال على تل ابيب و يرفعه متى شاء …
كل المقاومات التحررية ضد الاستعمار مرت بمثل ما تفعله المقاومة في فلسطين. ففي المغرب كان المحتل الفرنسي يحرق المنازل ويدمر البيوت وكان المحتل الإسباني يستعمل الغازات السامة ضد سكان الريف… أما الذين ينتقدون حماس. فانتقادهم ايديلوجي بالدرجة الأولى خصوص أصحاب الفكر العلماني الالحادي…
عاشت فلسطين حرة, والخزي و العار على من امن بغير هدا.
لا مبرر للإحتلال و قتل أصحاب الأرض. لهم كل الشرعية في الدفاع عن أنفسهم و استرجاع ممتلكاتهم ، مذا تقترح؟ تتعاطف مع الصهاينة؟ مثل هذه المقالات و التعليقات تدل على الإنبطاح و الخزي و العار و الذل الذي وصلتم له. اعمل قليل خذ عزة نفسك بين يديك و سوف يجعل الله لك مقام.
مع كامل الاسف تريدون توجيه الراي العام ان هناك موقفين رافض و مؤيد لفلسطين و غالبا ما يتم ابراز و اظهار ان هناك حقيقة انقسام داخل المجتمع او بالاحرى اظهار ان هناك فئة تدافع و تتفهم ارهاب المحتل الصهيوني
كل انسان حر و له ضمير مهما كانت خلفياته و هو حال اغلب المغاربة هو مع القضية مهما حاولوا شيطنتها و تحريف مسارها
الله معهم و مع الحق و لا يدوم الا عدل الله
كاتب للمقال عايش معانا و لا مع شي شعب آخر، باغي بأي طريقة تقنعنا بأن حماس هي السبب و أن المغاربة ضدها، الناس عارفين الحقيقة و إذا لا داعي لذكر أسباب واهية
ليست هناك مواقف متباينة الكل يساند المقاومة الفلسطينية ….التي تدافع عن القدس …
إن المنتقدين و المحايدين لم يُطردوا من بيوتهم و أرضهم ، لا يعانون من الظلم و العدوان في ساعات يومهم .
فهم يعيشون آمنين ، لا يخيفهم جندي و لا مستوطن بسلاحه ، و ينامون ليلهم هادئا لا يخشون أن يأتي مستوطنو للرقص عراة أمام بيوتهم .
سكان غزة ( الغزاويين) أغلبهم نازحون من المناطق المحتلة سنة 1948 و ما بعدها ، فهم يدفعون عن أرضهم بما تيسر لهم : حجارة ، سكاكين ، قيضة اليد ، سيارة ….صاروخ …
المهم أن لا ينعم العدة المغتصب بالراحة التي تنعم بها أيها الناشط .
الى كل من يتشدق بكلام صد حماس أو غير حماس ممن يردون الصلع للصهاينة أقول لهؤلاء الببغاوات أخجلوا من انفسكم أن كنتم مسلمين الا يكفينا خجلا و عارا اننا واقفون كالعجزة نرى اخواننا في الاسلام يداسون تحت افدام انجس خلق الله و نحن نتفرج
اسرائيل تريد ان ترجع حماس 7 سنوات للوراء بتدمير اسلحتها و بنيتها التحتية و افراغ صواريخها.
ونتنياهو يريد كسب الوقت و توحيد الارأي العام حتى يتجنب محاكمته.
حماس تريد ان تقول انها موجودة و القضية الفلسطينية موجودة و لن تتخلى عن القدس وبقاء الحال كما هو عليه في غزة بسبب الحصار هو مثل حرب بلا دمار.
اذا استمرت حماس في المقاومة لوقت طويل سترغم اسرائيل على سلام دائم مع حماس تستفيد منه حماس هذه المرة.
المتضررون كالعادة هم الابرياء من اطفال و نساء فلسطينيين و اسرائيليين.
لنقل انك تتمشى في الشارع و اذا بلص يهجم عليك ليسرق ممتلكاتك. و كرد فعل طبيعي تدافع عن نفسك و تضرب اللص. اللص كبير و عريض و اقوى منك بكثير، فيضربك و تسقط على الارض و تواصل الدفاع عن نفسك و مالك بالركل و الضرب.
سؤالان اثنان، الاول: ضربك لهذا اللص هل هو عنف؟ الجواب نعم، هو عنف.
السؤال الثاني: ضرب اللص لك بعد ضربك له، هل هو دفاع عن النفس؟الجواب نعم، هو دفاع عن النفس.
الخلاصة: فلسطين تستعمل العنف و اسرائيل تدافع عن نفسها و هذا صحيح لغة. و في الواقع اسرائيل هي اللص و فلسطين هي الضحية المسلوبة حقها.
المسميات لا تعفي الافعال ولو لم يهاجمك اللص لما حصل كل هذا. و الحرية لفلسطين ان شاء الله.
تتعاطف مع الصهاينة؟ مثل هذه المقالات و التعليقات
أنت لا تمثلني أنا كمغربي
بل تمثل الصهاينة في هذا الموقع
وأكبر دليل هو تدخلاتك بأسماء مختلفة من أجل مدح الصهاينة .
اولا، التواصل الاجتماعي حينما يقصد به حسابات شخصية لاشخاص حقيقين في المغرب وغيره، فانه في الغالبية الساحقة مع فلسطين، اما ما يروج للطرح الاخر، كان هنية وحماس يعيشون في بدخ، فهو لعب للجيش الالكتروني الصهيوني، ستجد نفس التعليقات في كبريات المؤسسات الاعلامية الغربية، في الصحف الالكترونية العربية العالية المشاهدة، وكأن نفس التبريرات خارجة من تل ابيب وهي كذلك
و الله اتعجب من بعد العربان الذين اصبحوا صهاينه اكثر من الصهاينه انفسهم. بعض الحكام العرب و من يوالونهم اصبحوا في خدمه الصهاينه و ضد المقاومه الفلسطينيه المشروعه. لكن هاته هي الدنيا فيها الصالح و الطالح و لذالك خلق الجنه و خلق جهنم. اللهم انصر الشعب الفلسطيني الذي هجر من قراه و اراضيه و قتل و عذب من طرف الصهاينه. اللهم انصرهم نصرا قريبا و افضح كل المنافقين الذين ينافقون الشعب الفلسطيني.
المقاومة هي التي تدافع عن الفلسطينيين وهي التي ترد الاعتبار الفلسطينيين ولا احد سواها من يفعل ذلك ولولاها لقام الصهاينة بالاستيلاء على كل البلد فلك التحية والتحية لكل مقاوم يقف ضد الطغيان والجبروت الصهاينة اغتصبوا الارض وعاتوا في الأرض فسادا والخزي والعار لمن يقف في وجه المقاومة وارضي لا يرثها الا عبادي الصالحون وما أخذ بالقوة لايسترجع ال بالقوة فديننا دين السلم والسلام والتعايش
من يفرض حظر التجول على تل أبيب الآن، أليست حماس؟ لولا حماس وسلاحها ومقاومتها لانتهت القضية الفلسطينية من زمان؟ سؤال أين هو أبو مازن من كل هذا؟ وأخيرا تحياتي للمقاومة وستبقون دائما وأبدا فخرا لكل أحرار العالم
العار على كل الدول العربية التى باعة القضية الفلسطينية والعار والخزي على من ينتقد حماس او المقاومة كل رئس عربي والحكومات التى خدالت القدس وشعوبها العار كل العار
الحاجة التي لم يعرفها بعض كثير من المغاربة ان هناك مجموعة من الخونة تعيش بيننا و المشكلة ان لها نفوذ فلن تتوانا في هز السلاح و الطائرات و الجرفات لقتل المغاربة الاحرار او المسلمين لصالح اسرائيل او فرنسا اذا طلب منها ذلك .
و بالتالي فالدولة المغربية مطالبة بإعادة النظر في تطور علاقتها من الكيان المحتل . و الله العظيم ان فرحت فرحت لما طبع المغرب مع الكيان و لكن لما قرأت في الصحف اليهودية لما ينظر اليه اليهود مستقبلا يخلق الخوف في النفوس و عدم الثقة فيهم ابدا .
لا ثقة في اليهود !!!
مقال يبين الى اي درجة وصل له مسوقي التطبيع و التظبيع مع الكيان الصهيوني الذي يفتك بشعب اعزل
الحديث عن قطاع غزة و رد الفعل ولو ان صواريخ حماس لها صوت فزاعة ، لكن الجرذان بكثرة الفزع يدخلون الى الجحور بسرعة مفزعين من كثرة الرعب
ميزان القوى ليس متساوي لكن الكيان الصهيوني ليس لديه اختيار اذا اراد العيش بسلام .
هي دابا فاش كانو والدينا و جدودنا كيحاربو لمستعمر الفرنسي كانوا ارهابيين.اللهم زدني علما و أخص بالذكر هادوك لي مكينصروش الحق و المسلمين خوتهم.
للإنهزاميين أقول ماذا أعطت اتفاقية اوسلوا؟ استيطان و عنصرية و تفقير و خيانات متتالية من فتح
لا تباين المغاربة معضمهم مسلمون قضيتهم الاولى المقدسة الاقصى وفلسطين عامة وتبقى شردمة من العلمانيين والمتصهينين والمنافقيز الكارهين للاسلام والمسلمين لا يمتلون الشعب المغربي
لا وجود لانقسام و لاشيء فقط هي مسالة كفر و ايمان ، فإما الكفرة الفجرة أعداء الله و جند الشيطان فهم مع الصهاينة و يهود المغضوب عليهم و اما المؤمنين فهم مع جند الله و جند الله كما هو مقدر منذ الأزل انهم الغالبون ، و اما الشرذمة و الحالات الشاذة عقديا و فكريا و خلقا فلا تمثل الدول المسلمة ابدا فهولاء من الأعداء في الداخل و هم المنافقون و قد بينهم الله في آيات كثيرة و نعرفهم في لحن القول ، الأمر واااضح جدا و لا يحتاج كبير تحليل .
هذا النقاش غير موجود أصلا فقط بعض المتصهينين الشاذين عن الإجماع و لا يقاس عليهم، اسماعيل هنية يعيش مع أسرته في مخيم الشاطىء في غزة منذ ولادته و بحكم منصبه فهو يتنقل بين الدول الداعمة للمقومة و غير معقول أنه يعود من قطر في هذه الظروف و هو المتابع من استخبارات العرب قبل الصهاينة، قليلا من العقل.