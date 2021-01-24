توزيع حالات "كوفيد-19" الجديدة .. البيضاء تشهد 6 وفيات إضافية

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 520 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 66 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.9 بالمائة، وتم تسجيل 22 حالة وفاة.

وعلى مستوى الجهات، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 138 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 96 حالة بالدار البيضاء، و17 بالنواصر، و11 بكل من الجديدة والمحمدية، وحالتان ببرشيد، وحالة واحدة بمديونة.

تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ89 حالة، منها 30 بتطوان، و24 بالحسيمة، و10 بطنجة أصيلة، و6 بشفشاون، و3 بالعرائش.

فيما رصدت جهة الرباط سلا القنيطرة 88 حالة، منها 27 بسلا، و18 بالقنيطرة، و16 بالصخيرات تمارة، و12 بسيدي قاسم، و9 بالرباط، و5 بسيدي سليمان، وحالة واحدة بالخميسات.

وعلى صعيد جهة مراكش آسفي سجلت 56 حالة، منها 33 بمراكش، و8 بكل من الصويرة وقلعة السراغنة، و3 بآسفي، وحالتان بشيشاوة.

ورصدت جهة الشرق 49 حالة، منها 22 بوجدة أنجاد، و10 بكل من الناظور وبركان، و3 بتاوريرت، ومثلها بجرادة، وحالة واحدة بجرسيف.

فيما أحصت جهة سوس ماسة 47 حالة، منها 30 بأكادير إداوتنان، و12 بإنزكان آيت ملول، و3 بتارودانت، وحالتان بتزنيت. أما جهة فاس مكناس فسجلت بها 16 حالة، منها 7 بفاس، و6 بتازة، و3 بمكناس.

وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء تم تسجيل 15 حالة، منها 11 بالعيون، و4 ببوجدور. تليها جهة درعة تافيلالت بـ9 حالات، منها 4 بتنغير، و3 بميدلت، وحالتان بورزازات.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 5 حالات، منها 3 ببني ملال وحالتان بخنيفرة. في حين رصدت جهة كلميم واد نون 5 حالات، منها 4 بسيدي افني، وحالة واحدة بطانطان. ورصدت جهة الداخلة وادي الذهب 3 حالات، جميعها بوادي الذهب.

وبخصوص الوفيات سجلت 6 حالات جديدة في مدينة الدار البيضاء، و4 بجهة مراكش أسفي و3 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و2 في فاس مكناس و2 أيضا بدرعة تافيلالت، وحالة واحدة في كل من طنجة أصيلة وبركان وتزنيت والعيون والفقيه بنصالح.