التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة بالمغرب

وصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 249 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 8624 تحليلا مخبريا، بينما تعافى من المرض 312 شخصا، ورُصدت 6 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 41 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير؛ فيما انخفض العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 372 حالة، وبلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، ونسبة التعافي ما قدره 97.1 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 472.240 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 11.8 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 0.7 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالوفيات الست فقد توزعت بين ثلاث حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من بني ملال والحسيمة ومراكش.

وفي ما يخص الحالات الجديدة للمرض فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 145 حالة، بينما عرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 22 حالة. وجاءت جهة الشرق في المرتبة الثالثة بـ20 حالة، ثم جهة بني ملال خنيفرة التي شهدت 13 حالة.

وبالنسبة إلى جهة مراكش آسفي فقد سجلت 13 حالة، في حين عرفت جهة سوس ماسة 10 حالات، بينما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 7 حالات، في حين أحصت جهة الداخلة وادي الذهب 6 حالات.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة كلميم واد نون سجلت 6 حالات، في حين عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 6 حالات بدورها؛ فيما سجلت جهة درعة تافيلالت حالة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.