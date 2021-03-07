التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة بالمغرب

وصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 249 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 8624 تحليلا مخبريا، بينما تعافى من المرض 312 شخصا، ورُصدت 6 وفيات.
وسجلت مصالح وزارة الصحة 41 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير؛ فيما انخفض العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 372 حالة، وبلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، ونسبة التعافي ما قدره 97.1 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 472.240 شخصا.
وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 11.8 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 0.7 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالوفيات الست فقد توزعت بين ثلاث حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من بني ملال والحسيمة ومراكش.
وفي ما يخص الحالات الجديدة للمرض فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 145 حالة، بينما عرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 22 حالة. وجاءت جهة الشرق في المرتبة الثالثة بـ20 حالة، ثم جهة بني ملال خنيفرة التي شهدت 13 حالة.
وبالنسبة إلى جهة مراكش آسفي فقد سجلت 13 حالة، في حين عرفت جهة سوس ماسة 10 حالات، بينما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 7 حالات، في حين أحصت جهة الداخلة وادي الذهب 6 حالات.
وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة كلميم واد نون سجلت 6 حالات، في حين عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 6 حالات بدورها؛ فيما سجلت جهة درعة تافيلالت حالة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
لماذا حالة الطوارئ اذن؟؟؟؟؟؟؟
الحالات قليلة جدا وهناك مدن كانت موبوءة لم تعد كذلك
إذن غير باغينها فالمواطن .
تمشي تأخذ مثلا تجدد رخصة السياقة يقال لك ابعثها عبر البريد عندما تصل ترمى في الإدراج تسأل عنها لم تصل بعد .
واضح باش تقلب على السمسار وتؤدي وفي المساء يقتسم الروسيطة مع الموظف المكلف.
حالة الطوارئ طورت عمليات النصب والاحتيال والسمسرة والرشوة ووو وووووو
الله يشفي كل مريض يتألم من هدا المرض
شوف الله ينور سعدك أنا غير هاد الثامنة حيدوها معنديش معاها ، الوضعية ترخفات بما لم يعد من داع لهاد القفص.