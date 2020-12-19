نسبة التعافي من الوباء تصل إلى 90,5% في المغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل2833 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 32694 ، منها 116 حالة خطيرة أو حرجة.

وحسَب نشرة “كوفيد-19” اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 7.8 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 90.5 في المائة، ورُصدت 55 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1172 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 843 بالدار البيضاء، و49 بالنواصر و61 ببرشيد، و16 بسطات، و100 بالمحمدية، و47 بالجديدة و26 ببن سليمان و28 بمديونة و2 بسيدي بنور.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 484 حالة، منها 173 بالصخيرات تمارة و101 بسلا وبالقنيطرة و44 بالرباط و9 بالخميسات و15 بسيدي سليمان و13 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 338 حالة، منها 167 بطنجة أصيلة، و73 بتطوان، و24 بالحسيمة، و8 بشفشاون، و23 بالعرائش، و35 بالمضيق الفنيدق، و7 بوزان، و1 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 202 حالة، منها 131 بمراكش، و30 بالصويرة، و10 بقلعة السراغنة، و8 بشيشاوة، و6 بالحوز و7 بآسفي و10 بالرحامنة.

جهة سوس ماسة أحصت 184 حالة، منها 59 بأكادير إداوتنان، و58 بإنزكان أيت ملول، و20 بتارودانت، و19 بتزنيت، و17 باشتوكة أيت باها و11 بطاطا.

كما عرفت جهة الشرق 142 حالة، منها 33 حالة بوجدة أنجاد، و16 ببركان، و23 بالناظور و22 بتاوريرت، و2 بجرادة، و28 بجرسيف و2 بفجيج و16 بالدريوش.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 90 حالة، منها 42 بفاس و13 بتازة و9 مكناس و4 بمولاي يعقوب و4 بصفرو و6 بتاونات و7ببولمان وبإفران و5 بالحاجب.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 66 حالة، منها 48 بالعيون، و10 بالسمارة، و3 ببوجدور، و5 بطرفاية.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 60 حالة، منها 9 بميدلت و23 بالرشيدية و5 بتنغير و16 بورزازات و7 بزاكورة.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 47 حالة، منها 11 ببني ملال و23 بالفقيه بن صالح و4 بخريبكة و6 بخنيفرة و3 بأزيلال.

وسجلت جهة كلميم واد نون 40 حالة، منها 12 بكلميم، و17 بطانطان، و5 بسيدي افني، و6 بآسا الزاك. في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 8حالات جميعها بوادي الذهب.