التوصل إلى عائلة مهاجر توفي بأنفيرس البلجيكية‎

التوصل إلى عائلة مهاجر توفي بأنفيرس البلجيكية‎
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 23 يناير 2021 - 14:12

تفاعلا مع إعلان نشرته لجنة الجنائز الإسلامية بأوروبا، في صفحتها على “فيسبوك”، بخصوص البحث عن عائلة مغربي توفي بمدينة أنفيرس البلجيكية، أفاد مصدر دبلوماسي مسؤول بسفارة المغرب ببلجيكا بأنه تم تحديد هوية المتوفى والتوصل إلى أحد أفراد عائلته.

الراحل، واسمه قيد حياته محمد محمد ميمون، من مواليد بني بويفرور بمدينة الناظور، وسيتم نقل جثمانه إلى المغرب من أجل دفنه من طرف أحد أقاربه الذي سيتكلف بالإجراءات، يضيف المصدر الدبلوماسي.

وأوردت اللجنة في إعلانها أن جثة الراحل تتواجد بمشرحة “جنازة” الإسلامية ببلجيكا، في انتظار التوصل إلى أفراد عائلته من أجل مباشرة إجراءات الدفن.

أنفيرس الدفن جثمان سفارة المغرب ببلجيك

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • مغربي
    السبت 23 يناير 2021 - 14:19

    مشكورين افراد طاقم هسبريس. على المجهودات

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • معلق
    السبت 23 يناير 2021 - 14:20

    قريت المقال البارح بلي كيقلبو عليه والحمد لله فقال من نهار لقاو العاءلة ديالو الحمد لله شكرا هيسبريس والله ارحم الجميع

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    السبت 23 يناير 2021 - 14:23

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تقني
    السبت 23 يناير 2021 - 14:32

    أنا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحم و ارحمنا يا ارحم الراحمين

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الدهبي
    السبت 23 يناير 2021 - 14:38

    اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كلنا لها، والعاقبة للمتقين
    السبت 23 يناير 2021 - 14:49

    انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 2

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40

محمد رضا وأغنية "سيدي"

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 9

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 26

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير

صوت وصورة
دار الأمومة بإملشيل
الجمعة 22 يناير 2021 - 18:11 4

دار الأمومة بإملشيل