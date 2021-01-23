التوصل إلى عائلة مهاجر توفي بأنفيرس البلجيكية‎

تفاعلا مع إعلان نشرته لجنة الجنائز الإسلامية بأوروبا، في صفحتها على “فيسبوك”، بخصوص البحث عن عائلة مغربي توفي بمدينة أنفيرس البلجيكية، أفاد مصدر دبلوماسي مسؤول بسفارة المغرب ببلجيكا بأنه تم تحديد هوية المتوفى والتوصل إلى أحد أفراد عائلته.

الراحل، واسمه قيد حياته محمد محمد ميمون، من مواليد بني بويفرور بمدينة الناظور، وسيتم نقل جثمانه إلى المغرب من أجل دفنه من طرف أحد أقاربه الذي سيتكلف بالإجراءات، يضيف المصدر الدبلوماسي.

وأوردت اللجنة في إعلانها أن جثة الراحل تتواجد بمشرحة “جنازة” الإسلامية ببلجيكا، في انتظار التوصل إلى أفراد عائلته من أجل مباشرة إجراءات الدفن.