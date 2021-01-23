التوصل إلى عائلة مهاجر توفي بأنفيرس البلجيكية‎

تفاعلا مع إعلان نشرته لجنة الجنائز الإسلامية بأوروبا، في صفحتها على “فيسبوك”، بخصوص البحث عن عائلة مغربي توفي بمدينة أنفيرس البلجيكية، أفاد مصدر دبلوماسي مسؤول بسفارة المغرب ببلجيكا بأنه تم تحديد هوية المتوفى والتوصل إلى أحد أفراد عائلته.
الراحل، واسمه قيد حياته محمد محمد ميمون، من مواليد بني بويفرور بمدينة الناظور، وسيتم نقل جثمانه إلى المغرب من أجل دفنه من طرف أحد أقاربه الذي سيتكلف بالإجراءات، يضيف المصدر الدبلوماسي.
وأوردت اللجنة في إعلانها أن جثة الراحل تتواجد بمشرحة “جنازة” الإسلامية ببلجيكا، في انتظار التوصل إلى أفراد عائلته من أجل مباشرة إجراءات الدفن.
مشكورين افراد طاقم هسبريس. على المجهودات
قريت المقال البارح بلي كيقلبو عليه والحمد لله فقال من نهار لقاو العاءلة ديالو الحمد لله شكرا هيسبريس والله ارحم الجميع
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين.
أنا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحم و ارحمنا يا ارحم الراحمين
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.