التونسي الشابي يقترب من خلافة جمال سلامي

علمت “هسبورت” من مصادر خاصة أن المدرب التونسي لسعد الشابي يحل، مساء اليوم الاثنين، بالمغرب، من أجل وضع آخر اللمسات على العقد المرتقب أن يجمعه بنادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، لقيادة الأخير خلفا لجمال سلامي، الذي استقال من مهامه.

وحسب ما أكدته مصادر عليمة، فإن المدرب السابق للنادي المنستيري توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الرجاء، أمس، يقضي بقيادته للطاقم التقني لفريق “الأخضر”، على أن يلتحق به غدا الثلاثاء أو الأربعاء، المعد البدني التونسي عمر بن ونيس.

وجاء اختيار الفريق “الأخضر” للمدرب التونسي بعد دراسة مجموعة من السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب، كما تم طرح اسم الإطار الوطني امحمد فاخر على الطاولة، قبل أن يستقر اختيار إدارة النادي على المدرب التونسي.

وتعرف الرجاء على المدرب لسعد الشابي خلال مواجهة الفريق للاتحاد المنستيري ذهابا وإيابا، في الدور الفاصل (ما قبل مجموعات كأس الكونفدرالية)، حيث خلق الفريق التونسي مشاكل كبيرة للرجاء، اضطر معها إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل.