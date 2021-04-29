الثقافة بين المركز والهامش

الخوض في موضوع ثنائية الهامش والمركز شائك ومتشعب ويصعب القبض على خيوطه المنفلتة ويستدعي دراسات وأبحاث قد تطول وقد تتداخل فيها علوم مختلفة، ويرجع الأمر إلى اعتبارات عديدة، من بينها ارتباطه التاريخي بمنظومات عالمية بنيت على أساس مركزي في مختلف المجالات. على أن المركز هنا لا يعني، في نظرنا، سوى تلك الأقطاب الحضرية المتوفرة على بنى تحتية وامتيازات تمكنها من استغلال الهوامش التابعة لها، وذلك بعيدا عن نشأة هذا المصطلح واستخدامه أساسا لوصف عالم متطور هو المركز وآخر متخلف مرتبط به يسمى المحيط أو الهامش.

في الاقتصاد مثلا هناك مراكز اقتصادية لا يمكن تجاوزها: لندن، طوكيو وغيرهما. في السياسة هناك عواصم سياسية تساهم بشكل مركزي في صياغة مستقبل الإنسانية. الثقافة رغم خصوصيتها وصعوبة تعريفها والمحاولات العديدة التي قام بها الكثيرون لحصر مفهومها، وكان من أبرزهم عالما الاجتماع ديفيد إنجليز وجون هوستن في كتابهما المشترك “مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة” الذي أحصى على الأقل 164 تعريفا، لم تسلم (الثقافة) أيضا من تبعات هذه الثنائية وظلت خاضعة بشكل كبير (مع بعض الاستثناءات) إلى ما ينتجه الغرب ومتأثرة به ولنا أمثلة عديدة في أجناس أدبية مختلفة لا تزال تجتر بصعوبة ما يُنتج هناك، ونشير هنا على السبيل المثال لا الحصر إلى الحركة الرومانسية واجتياحها للعالم في فترة معينة من التاريخ ثم وصولها متأخرة نسبيا إلى الأدب العربي، إضافة إلى ما يستورده كتابنا من تقنيات سردية وأساليب ومناهج نقدية…

لكن في المقابل، يحق لنا أن نتساءل: من يساهم في إشعاع المركز وما هو دور الهامش في هذا الأمر؟

هنا نستحضر أحد الأمثلة البارزة في تاريخ الإنسانية، ويتعلق الأمر بتوماس أديسون (Thomas Alva Edison)، لم يكن أحد يعتقد أن هذا الشاب الذي كان يصارع الزمن من أجل لقمة تسد رمق جوعه، سينير ظلام البشرية باختراعه المصباح الكهربائي وينتقل من بؤس الظل إلى نعيم الأضواء، ويصبح بعد ذلك مركز الاهتمام ليس فقط في مجال تخصصه بل قدوة تحتذى لكل صغير وكبير. هكذا هم أبناء الهوامش في شتى بقاع العالم، يشتغلون ويبدعون ويساهمون في بناء أوطانهم وفي الحضارة الإنسانية برمتها، وربما يموتون وهم خارج دائرة الضوء وقليلون هم من يعبرون إلى المركز ويستمر استنزاف الهوامش بدون توقف.

الأمثلة في منطقتنا العربية كثيرة ويسهل الكشف عنها، وربما يزداد الأمر استفحالا؛ لأن بلداننا مجرد هوامش لمراكز عالمية. ولعل السياسات العامة المتبعة ليس همها تقليص الفوارق بين مختلف مناطق البلد الواحد في المجالات التي تهم المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم، ناهيك عن بلورة سياسة ثقافية عادلة تحتضن جميع مبدعي ومثقفي الوطن الواحد دون تمييز. لن نجد صعوبة تذكر في رسم خريطة المهرجانات الثقافية ومعارض الكتب الكبرى وغيرها، وربما يمكننا وضع لائحة بالأسماء التي تتردد عليها وتنهل من نعيمها وكأننا لا نزال نعيش في عصر شعراء البلاط وما كانوا يتمتعون به من امتيازات، فيما يستمر تهميش أسماء أخرى لأسباب سياسة أو شخصية أو مذهبية أو غير ذلك.

بيد أن الحركة المعاكسة تبقى دائما قائمة ومستمرة لمن استطاع الانفلات من هذه القبضة المحكمة والتعريف بنفسه بواسطة ما يتاح له من وسائل مثل وسائل التواصل الحديثة لعله يقترب قليلا من دائرة الضوء، هذا إن لم يسقط في مستنقعها ويضيع فيه إلى ما لا نهاية. وفي جميع الأحوال يبقى المركز هو المستفيد حيث يستمر في استقطاب هذه الطاقات لتساهم في إشعاعه وتنخرط في مشاريعه، وهكذا يتم إفراغ الهوامش من كفاءاتها تدريجيا بطريقة ممنهجة لنسقط في الأخير داخل حلقة دائرية: الهامش يبدع والمركز يستغل وهكذا دواليك. هنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن كسر هذه الحلقة أو على الأقل التخفيف من قوتها؟

في إحدى محاضراته، هذه المرة من إحدى مدن الهامش، من الجنوب الشرقي للمغرب، مدينة الرشيدية، أكد الأستاذ المرحوم المهدي المنجرة كعادته على أهمية التعليم باعتباره قاطرة للتنمية وأحد أهم الحلول الناجعة التي تبنتها بلدان عديدة لبناء وطن أكثر ديمقراطية في جميع المجالات والتخفيف من حدة التفاوتات داخل البلد والواحد. الشأن الثقافي أيضا لا يمكن أن يحيا بشكل صحيح خارج عالم غير متكافئ وبدون سياسات عامة يكون من أهم ركائزها التنمية الثقافية، وذلك لأنها أولا صناعة إبداعية تدر الدخل وتساهم في النمو الاقتصادي، ولنضرب مثلا بفرنسا حيث ساهمت الأنشطة الثقافية بحوالي 2,3% في الاقتصاد الوطني لهذا البلد سنة 2018، وثانيا لدورها الفعال في الحفاظ على لحمة المجتمع وقيمه وصيانة حاضره وماضيه ومواجهة التحديات التي يطرحها هذا العالم المتغير.