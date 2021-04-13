الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الفضيل في كيبيك

أعلنت لجنة استطلاع الأهلة بمجلس أئمة كيبيك بكندا، عبر بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه وفقا للآلية المعتمدة لديها، وبالتعاون مع مركز الفلك الدولي، ثبت لها رؤية هلال شهر رمضان المبارك غروب شمس يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هجرية، الموافق لـ 12 أبريل 2021 ميلادية.

وعليه، فإن يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 هو أول أيام شهر رمضان 1442 هجرية بكيبيك.

وبهذه المناسبة، يتقدم مجلس أئمة كيبيك بكندا بخالص التهنئة للجالية الإسلامية بحلول هذا الشهر الفضيل. كما تتقدم هسبريس لجميع قرائها ومتابعيها بكيبك وكندا وأمريكا الشمالية بأطيب عبارات التهنئة.