الثلاثاء فاتح رمضان بالسعودية والعراق ومصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد، أن “بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان”.

وقالت الدار ذاتها، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأحد بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء مصر”.

وبناء عليه، يضيف المصدر ذاته، “يكون يوم غد الاثنين مكملا لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان”.

وفي المملكة العربية السعودية، وبناء على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد “عقدت المحكمة العليا جلسة مساء اليوم الأحد، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “للأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد جلسة مساء غد الاثنين، وستصدر قرارا بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع”.

أما بالعراق، فقد أعلن ديوان الوقف السني، مساء اليوم الأحد، أن “بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان”.

وأشار الديوان ذاته، في بيان له، إلى أنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأحد، وعليه يكون يوم غد الاثنين مكملا لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان”.