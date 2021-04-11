الثلاثاء فاتح رمضان بالسعودية والعراق ومصر

الثلاثاء فاتح رمضان بالسعودية والعراق ومصر
صورة: أرشيف
الأحد 11 أبريل 2021 - 18:17

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد، أن “بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان”.

وقالت الدار ذاتها، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأحد بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء مصر”.

وبناء عليه، يضيف المصدر ذاته، “يكون يوم غد الاثنين مكملا لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان”.

وفي المملكة العربية السعودية، وبناء على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد “عقدت المحكمة العليا جلسة مساء اليوم الأحد، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “للأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد جلسة مساء غد الاثنين، وستصدر قرارا بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع”.

أما بالعراق، فقد أعلن ديوان الوقف السني، مساء اليوم الأحد، أن “بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان”.

وأشار الديوان ذاته، في بيان له، إلى أنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأحد، وعليه يكون يوم غد الاثنين مكملا لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان”.

العراق المملكة العربية السعودية مصر هلال رمضان

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‫تعليقات الزوار

3
  • الصراحة على عين ميكا
    الأحد 11 أبريل 2021 - 18:21

    السلام عليكم من هذا المنبر أبلغكم رمضان مبارك وفي هذا اللحضة نترحم على أحبة فرنقانهم.

    5
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  • حمزة
    الأحد 11 أبريل 2021 - 18:23

    أهل الله علينا شهر رمضان باليمن والبركات، أهلا برمضان شهر القرآن

    5
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  • حسين عمري
    الأحد 11 أبريل 2021 - 18:26

    جعله الله هلال يسر وبمن على جميع الأمة الإسلامية..

    4
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