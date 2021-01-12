الثلوج تربك حركة السير بين تمحضيت وآيت اوفلا

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بميدلت، الثلاثاء، أن فرق التدخل التابعة لها تواصل الأشغال من أجل إزاحة الثلوج من الطرق المقطوعة، خاصة الوطنية منها.

وأوضحت المديرية أن الأشغال مستمرة منذ الخامسة صباحا من أجل فتح الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى احجرت بين ايت اوفلا وتمحضيت، التي تجاوز علو الثلوج بها المتر.

وتسخر المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بميدلت خمس آليات من أجل التسريع بفتح هذا المقطع الهام، للسماح للعربات بالمرور.

وأوصت المديرية مستعملي الطرق التي تعرف انقطاعات بسبب الثلوج، بـ”استعمال إطارات العجلات الخاصة بالثلوج، ومراقبة ضغط العجلات والكوابح والإضاءة وماسحات ومياه غسل الزجاج وحالة المكيف، والتزود بالوقود الكافي”.

وحثت مديرية التجهيز السائقين على احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية، والامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق التجهيز الموجودة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية، قصد ضمان أمثل للسير والجولان، خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

ودعت الإدارة ذاتها كافة السائقين إلى احترام مسافة الأمان بين المركبات وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، بالإضافة إلى ضرورة التزود بالمؤونة اللازمة والأغطية تحسبا لأي طارئ.