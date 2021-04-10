الجائحة بين المغاربة .. 40 حالة حرجة ونسبة الشفاء 97,3 في المائة

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.471.831 شخصا؛ فيما استفاد 4.134.740 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 740 شخصا، بعد إجراء 11627 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من الفيروس التاجي 601 شخص، ورصدت 6 وفيات.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى “كورونا” بلغ 14,2 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 2 بالمائة.

كما ذكرت البيانات الرسمية نفسها، بخصوص الوضع الوبائي على الصعيد الوطني، أن نسبة التعافي قد استقرت في 97,3 بالمائة، بينما بلغ مجموع الحالات الحرجة 40 اليوم السبت.

وحول التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة فقد توزعت بين 487 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و93 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و53 حالة بجهة مراكش آسفي، و20 حالة بجهة سوس ماسة، و20 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و19 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

فيما سجلت 16 حالة بجهة الشرق، و14 حالة بجهة درعة تافيلالت، و6 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، و5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، والعدد نفسه بجهة كلميم واد نون، وحالتان بجهة فاس مكناس.