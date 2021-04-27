الجائحة تخفض استثمارات الإنتاجات السينمائية الأجنبية بـ73 في المائة

انخفضت استثمارات الإنتاجات السينمائية الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية بنسبة كبيرة ناهزت 73,5 في المائة، وذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي لم تستثن أي قطاع.

ووفق الحصيلة السينمائية لسنة 2020 الصادرة عن المركز السينمائي المغربي الشهر الجاري، فإن الميزانية المستثمرة بالمغرب من طرف المنتجين الأجانب بلغت 211 مليون درهم، مقابل 796 مليون درهم سنة 2019.

واستقطب إنتاج الأشرطة الطويلة، خلال السنة الماضية، استثماراً بـ59 مليون درهم مقابل 265 مليون درهم سنة 2019، أما الأشرطة القصيرة فقد حققت 493 ألف درهم مقابل 1,2 مليون درهم في السنة السابقة.

ويأتي على رأس الأشرطة الطويلة الأجنبية المصورة في المغرب فيلم “The Forgiven”، بميزانية تبلغ 35 مليون درهم، لمخرجه جون ميشيل ماك دوناغ، وهو في الأصل رواية بالعنوان نفسه للروائي والصحافي البريطاني لورانس أوسبورن، إضافة إلى أفلام أخرى كورية وكويتية وألمانية وفرنسية وأمريكية.

وفي ما يخص الإشهار، فقد وصلت الاستثمارات في هذا المجال إلى 13 مليون درهم مقابل 14,8 مليون درهم سنة 2019. أما المسلسلات التلفزية، فقد انخفضت استثماراتها بـ74 في المائة؛ حيث حققت 130 مليون درهم العام الماضي مقابل 504 ملايين درهم عام 2019.

أما إنتاج “الفيديو كليب”، فقد استقطب 2 مليون درهم مقابل 7,1 مليون درهم سنة 2019. واكتفى الفيلم المؤسساتي بميزانية 20 ألف درهم، والوثائقي الروائي بـ5,43 مليون درهم سنة 2020، وفق أرقام المركز السينمائي المغربي.

وعلى مستوى عدد رخص التصوير الممنوحة من قبل المركز سنة 2020 للإنتاجات السينمائية الأجنبية، فقد بلغت 222 ترخيصاً، أكثر من نصفها يخص تصوير الربورتاج (118)، مقابل 668 ترخيصاً سنة 2019.

أما فيما ميزانية الإنتاجات المغربية، فقد وصلت 262 مليون درهم خلال السنة الماضية، وكانت الحصة الأكبر منها للمسلسلات التلفزية بحوالي 133 مليون درهم، مقابل 452 مليون درهم سنة 2019، ما يمثل انخفاضا بمقدار النصف تقريبا.