الجائحة تكبح إقبال الأجانب على جامعات المغرب

يعمل المغرب منذ عدة سنوات، بشكل حثيث، على تعزيز التعاون جنوب-جنوب في عدد من مجالات الأنشطة الحية، لا سيما التعليم العالي والبحث العلمي. غير أن أزمة وباء “كوفيد-19” كان لها أثرها على السير العادي للتعاون التربوي على الصعيد الدولي وعلى التبادل المعرفي الجامعي، من خلال ما لوحظ من تراجع في عدد الطلبة الأجانب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي مع الدخول الجامعي الجاري.

والمغرب في إطار رؤيته للانفتاح على العالم، وخاصة على القارة الأفريقية، وظف إمكانيات عدة للنهوض بالتبادل الأكاديمي والتعاون جنوب-جنوب في مجال التربية والبحث العلمي.

وينظر عدد من الطلبة الأجانب إلى المغرب كنموذج للتنمية في قطاع التعليم العالي، ويطمحون للحصول على شهادة من إحدى جامعاته، عمومية كانت أم خاصة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المملكة امتيازات جذابة ومشجعة لطلبة بلدان جنوب لصحراء، منها منح دراسية، وتعليم ذو جودة، وتكوينات متنوعة، فضلا عن القرب الجغرافي.

ووفقا لأرقام حديثة صادرة عن مديرية الاستراتيجيات ونظم المعلومات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) تخص الموسم الجامعي 2019-2020، يواصل حوالي 13 ألفا و60 طالبا أجنبيا دراساتهم العليا في مختلف المؤسسات المغربية، مقابل 11 ألفا و801 في موسم 2018-2019، و11 ألفا و439 طالبا خلال موسم 2017-2018.

وأمام الأزمة المتولدة عن جائحة “كوفيد-19” التي لم يسلم منها أي قطاع، كان على العديد من الطلبة الأجانب تأجيل حلمهم إلى حين انقضاء الجائحة، حيث وجدوا أنفسهم معلقين بسبب القيود المفروضة على حركة تنقل الأفراد وإغلاق مجموعة من بلدان العالم لحدودها.

وأفاد أنس بناني، مدير التعاون والشراكة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المغرب يستقبل، مع كل سنة جامعية جديدة، أزيد من 6 آلاف طلب تسجيل، نحو 80 في المائة منها من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وتابع بناني، في تصريح صحافي، أنه “في السنة الجامعية 2020-2021، تأثرت، بشدة، حركة تنقل الطلبة على المستوى العالمي جراء وباء كوفيد-19، وبلدنا ليس استثناء”، مشيرا إلى أن إغلاق الأجواء الوطنية للبلدان والتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، دفع بالطلبة، بشكل عام، في جميع أنحاء العالم إلى مراجعة أولوياتهم وإعادة جدولة أو تأجيل مشاريعهم الدراسية في الخارج.

بيد أن المملكة، يقول مدير التعاون والشراكة، وفاء منها بالتزامها التضامني والدائم بالتعاون جنوب-جنوب، قررت ضمان استمرارية برامج الاستقبال لفائدة الطلبة الأجانب من خلال اعتماد مقاربة تنبني على محورين يتمثلان في تشجيع الطلبة الأجانب خريجي التعليم العالي المغربي والمقيمين حاليا في المغرب على التقدم بطلب التسجيل في دراسات أعلى من تلك التي اقترحتها في البداية بلدانهم الأصلية، وقبول الطلبة الأجانب الجدد في الشعب الدراسية التي يمكن الولوج إليها من خلال التعلم عن بعد، في انتظار تحسين الوضعية الوبائية.

وفي ما يتعلق بالسنة الجامعية المقبلة، عبر بناني عن استعداد الوزارة الوصية لتدارك التأخر المسجل برسم السنة الجارية، خاصة مع الآفاق الواعدة بتلقيح فعال ومعمم.

وفي الجانب الإحصائي وبالنسبة للسنة الجامعية 2019-2020، تم تسجيل حوالي 5 آلاف طالب أجنبي منحدرين من 76 بلدا شريكا في مختلف المؤسسات العليا في المغرب، 86 في المائة منهم من بلدان إفريقية، بحسب المتحدث الذي أشار إلى أن

موريتانيا ومالي والنيجر والسنغال وغينيا بيساو وفلسطين واليمن، بلدان أكثر استفادة من هذا التنقل الوافد على المغرب.

من جانبه، أكد محمد الشقوندي، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، أن القارة السمراء بعيدة كل البعد عن تداعيات هذه الأزمة الصحية، موردا أن معظم الحكومات الإفريقية اتخذت خطوات لوقف انتشار الفيروس.

وقال الشقوندي إن الأزمة الصحية أدت بالتأكيد إلى تعطيل التبادل العلمي والأكاديمي بين البلدان الإفريقية، والتعاون الجامعي جنوب-جنوب سيأخذ مجراه الطبيعي بمجرد أن يصبح الفيروس لا يشكل تهديدا لصحة الطلبة الأجانب.

وأكد أن “المغرب ظل وفيا لنموذجه في التعاون جنوب-جنوب الذي يضع الإنسان في قلب الاهتمامات، ويواصل العمل على تقاسم تجربته في عدة مجالات مع بلدان القارة”، متوقعا تسريع هذا التعاون وتبادل التجارب في أفق مرحلة ما بعد كوفيد، لا سيما في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث أن المنظومة التربوية المغربية تعرف قفزة تستقطب معها، تدريجيا، الطلبة الباحثين عن التميز والتخصص في قطاعات تشكل المستقبل.

وذكر بأن عدة طلبة يستفيدون من المنح الحكومية المغربية وملتئمون في إطار جمعيات، وبأنه بمجرد عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، يصبحون سفراء حقيقيين للمملكة بعد اغترافهم من معين الثقافة المغربية.

وخلص إلى أن “استطلاعاتنا الميدانية أظهرت أن العديد من الطلبة والطالبات تزوجوا من مغاربة ومغربيات، مما يعبد الطريق لمزيج ثقافي حقيقي ويعطي مضمونا أقوى لعمق العلاقات بين المغرب والبلدان الإفريقية الأخرى”.

*و.م.ع