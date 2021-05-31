الجامعة الخاصة بفاس تحتفي بالمهندسين المتفوقين

أقامت الجامعة الخاصة بفاس (UPF)، يوم السبت، احتفالا بمناسبة تتويج المتفوقين برسم السنة الحالية، تم خلاله تسليمهم ديبلومات معترف بها من طرف الدولة.

حضر هذا الحفل المنظم في إطار “أسبوع مهن الهندسة”، دبلوماسيون والباحثون الجامعيون والموظفون الإداريون وأطر التدريس بالجامعة، وعرف منح الديبلومات للطلاب الذين تميزوا في دراساتهم الجامعية في فروع “الهندسة” و”الهندسة المعمارية و”تخطيط المدن” و”الأعمال”.

عزيز لحلو، رئيس الجامعة الخاصة بفاس، قال في تصريح صحافي إن “الاحتفاء بالمتفوقين أضحى عادة سنوية نروم من خلال تكريم المهندس الذي أضحى فاعلا اقتصاديا أساسيا، وكذا التعريف بمختلف واجهات مهنة الهندسة”.

وقد تم اختيار المتفوقين على أساس الاجتهاد والابتكار، خصوصا مدى انفتاح مشاريعهم على المستوى الدولي. كما تم تسليم جوائز للمتفوقين في مسابقات “الربوتيك” و”المقاولات الناشئة.