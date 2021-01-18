"الجامعة المواطنة 2021" بالمجان على الإنترنت

تنظم مؤسسة “HEM” الدورة الـ 24 للجامعة المواطنة في نسخة جديدة ستجرى بنسبة 100% عبر الإنترنت.

ووفق بلاغ للمؤسسة توصلت به هسبريس، تعد هذه النسخة غير مسبوقة لهذا المفهوم الفريد من نوعه في المغرب، الذي يهدف، منذ أكثر من 20 عاما، إلى دمقرطة العلم وتطوير المعرفة من خلال سلسلة من الندوات المجانية والمصادق عليها والمفتوحة للجميع.

فلأول مرة منذ إنشائها سنة 1997، وبالنظر إلى الأزمة الصحية الحالية، ستكون الدورة الـ 24 للجامعة المواطنة متاحة بالكامل عبر الإنترنت عبر منصة “Teams Live Events”، والندوات مفتوحة أمام الجميع ودون شرط، يورد البلاغ.

ولهذه الغاية، تمت صياغة برنامج مكثف سيتم تنشيطه من طرف شخصيات بارزة ورفيعة المستوى.

ونظرا لأن برنامج الجامعة المواطنة 2021 سيجري عبر الإنترنت، فسيكون متاحا أيضا لجميع مواطني العالم الراغبين في المشاركة في هذه الدورات التمهيدية والتوعوية التي تدور محاورها حول إدارة الأعمال، وأخرى اقتصادية ومجتمعية، وطنية ودولية.

وسيجري برنامج دورة 2021 للجامعة المواطنة على مدار 3 أشهر، انطلاقا من 23 يناير إلى غاية 20 مارس 2021، حيث سيتم تقديم 9 ندوات ينشطها أساتذة باحثون مرموقين وخبراء وشخصيات سياسية، وصناع القرار… وآخرون، وذلك حول ثلاثة محاور كبرى: “المؤسسات، الحياة السياسة وحقوق الإنسان”، و”الفكر والمجتمع”، و”الاقتصاد وإدارة الأعمال”.

وستشهد دورة 2021 للجامعة المواطنة مشاركة نادية البرنوصي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وعبد العالي بنعمور، الرئيس المؤسس لمعهد “HEM” الرئيس السابق لمجلس المنافسة، وعبد الله الترابي، أستاذ باحث رئيس قطب التواصل في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ويوسف السعداني، مدير الدراسات الاقتصادية في صندوق الإيداع والتدبير، وليلى مامو، نائبة المدير العام بمؤسسة القرض الفلاحي رئيسة جمعية “إنجاز المغرب”، ونجيب أقصبي، أستاذ باحث، وأوديل مريم واشي، طبيبة متخصصة في العلاجات الطبيعية، وأسماء لمرابط، طبيبة بيولوجية وكاتبة، ثم رشيد الكراوي، أستاذ باحث.

وتهدف الجامعة المواطنة، وفق البلاغ ذاته، إلى إرساء مجتمع حر ومنفتح، يراهن على المعرفة والتعلم والاكتشاف والتنمية الثقافية والحوار والمواطنة النشطة من خلال عقدها لهذه السلسلة من الندوات. فهي تعتمد رسالة مفادها تبادل المعرفة وتحمل هاجس فتح النقاش بالقرب من أكبر عدد ممكن من المواطنين، المغاربة على وجه الخصوص.

وأكدت المؤسسة أن الدورات السابقة لاقت نجاحا كبيرًا لدى المواطنين من مختلف مدن المملكة، ما أسفر دائما عن الارتياح والرضا لدى المشاركين.

ومرة أخرى، يقول البلاغ، تم التفكير جليا في المواضيع، الغنية والمطلوبة دائما، التي ستطرح خلال الجامعة المواطنة لهذه السنة، والتي تتماشى في معظمها مع الأحداث العالمية والأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتعلقة بالسلوكات الاجتماعية، والصحية… من بين هذه المواضيع المختارة، “الدستور: بعد 10 سنوات”، و”مجلس المنافسة: وراء كواليس المؤسسة”، و”دور الإعلام في التوعية في زمن الجائحة”، و”التعليم والتنمية الاقتصادية”، و”ريادة الأعمال لدى الشباب”، و”الاقتصاد المغربي: ما وراء الانتعاش، التنمية”.

كما يمكن الاطلاع على مواضيع أخرى في البرنامج المفصل للجامعة المواطنة 2021، على الموقع الإلكتروني.

للتذكير، عقدت الجامعة المواطنة منذ انطلاقها سنة 1997 أكثر من 735 ندوة، وشارك فيها أزيد من 62 ألف مواطن. كما تم منح أكثر من 7500 شهادة تقديرية للمشاركين الذين تابعوا على الأقل 80% من مجموع ندوات هذا المفهوم الفريد الذي تقدمه مؤسسة “HEM”.

إن جميع ندوات الجامعة المواطنة مجانية وعلى الراغبين في حضورها القيام بعملية التسجيل، التي تستمر إلى غاية 22 يناير 2021.