الجامعة الوطنية للتعليم تقدم الحصيلة السنوية

نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بسطات، الأحد بمقر الهيئة النقابية المذكورة، مجلسا موسعا تحت شعار “تنظيم نقابي مستقل، جاد وملتزم بالدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم”، لتقديم الحصيلة السنوية والآفاق المستقبلية للتحضير لخوض الاستحقاقات المقبلة من أحل تحصين المكتسبات والدفاع عن الشغيلة التعليمية.

وقدم الكاتب الإقليمي المصطفى العكري حصيلة القطاع النقابي للتعليم بإقليم سطات، سواء على مستوى حل مشاكل نساء ورجال التعليم بعاصمة الشاوية، أو على المستوى التنظيمي والهيكلة، فضلا عن المشاركة في جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الشغيلة، بحضور كل من الكتاب المحليين وممثلي الفئات، وعبد المجيد ظريفي، الكاتب المحلي للاتحاد، ومصطفى فاتحي ورضوان وقصور ونجيب حركات، عن المكتب الجهوي للدار البيضاء-سطات.

وأوضح مصطفى العكري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات، أن قطاع التعليم عقد اليوم مجلسه الإقليمي الموسع بعاصمة الشاوية قصد تقديم الحصيلة السنوية والآفاق المستقبلية في ظل الانتخابات المقبلة، وأكد أن الجامعة الوطنية للتعليم نقابة مستقلة وممارستها ممارسة ديمقراطية.

واعتبر العكري أنه لدخول الاتحاد المغربي للشغل بسطات الاستحقاقات المقبلة للجان الثنائية، “من الضروري أن يمر التنظيم من مجلس موسع، لتقديم الحصيلة لمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم لمواجهة الانتخابات المقبلة بكل طمأنينة، ويتولد هناك اقتناع لدى الشغيلة التعليمية بالأداء المتميز الذي يطبع عمل المكتب الإقليمي منذ تجديده في يناير 2019”.

ووصف العكري الحضور في الاجتماع بـ”الوازن والمتميز”، مشيرا إلى مناقشة جميع المشاكل والقضايا بكل شفافية وديمقراطية، بعدما قدم المكتب الإقليمي حصيلته السنوية بتفصيل، سواء على الصعيد التنظيمي أو النضالي، وتواجد المكتب الإقليمي كذلك في جميع المحطات التنظيمية والنضالية.

واستحضر ممثل قطاع التعليم بسطات في النقابة التي يترأسها ميلود معصيد وطنيا، الحركة التنظيمية التي تشهدها الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم سطات، ومنها هيكلة المكتب المحلي بسطات والمكتب المحلي بمدينة ابن أحمد والدائرة، والمكتب الإقليمي للإدارة التربوية، والمكتب المحلي للنساء بسطات، وتواجد أعضاء المكتب الإقليمي سواء على الصعيد الجهوي أو مكتب الشباب. كما توج المكتب الإقليمي لمصداقيته وفعاليته، بانتخاب عمري عبد اللطيف أمينا للمال لنقابة المفتشين والمفتشات على الصعيد الوطني.

وختم العكري تصريحه الصحافي قائلا: “لا يفوتنا أن نشير باسم المكتب الإقليمي إلى أن الاجتماع يأتي في سياق التحضير لانتخابات اللجان الثنائية، لأنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة دون أن تقدم المكاتب الإقليمية حصيلة عملها، ليحكم من خلالها نساء ورجال التعليم على مصداقية هذه التنظيمات”.