الجامعة الوطنية للصحة تجدد مكتب جهة طنجة

تحت شعار ”مستمرون في النضال من أجل تشاركية حقيقية وتنزيل سليم للجهوية الصحية المتقدمة”، انعقد الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، السبت، بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة تطوان.

وبعد الكلمات التأطيرية والتوجيهية والنقاش العام وتلاوة القانونين الأساسي والداخلي للجامعة الوطنية للصحة والمصادقة عليهما وتناول الكلمة من طرف أعضاء اللجنة التحضيرية، تم انتخاب، وفق المنهجية الديمقراطية، أعضاء المكتب الجهوي بتمثيلية كافة الأقاليم المكونة للجهة الشمالية.

وقد أسندت الكتابة العامة الجهوية إلى عبد النور البقالي، فيما اختير حمزة بطمي نائبا أول له، وعبد الحكيم الأشقر نائبا ثانيا، ويوسف غانم نائبا ثالثا، ومحمد شري نائبا رابعا، ونجاح بناصر نائبا خامسا. كما تولى ياسين الطيار أمانة المال، واختير محمد بوشير نائبا أول له، ورحمة آيت حمو نائبة ثانية، والعياشي حمودان نائبا ثالثا، وبوطي سعيدة نائبة رابعة، وعبيو محمد نائبا خامسا.

كما أسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب أيمن المرابط مقررا، وغزلان الحداد نائبة أولى له، وبلال علاش نائبا ثانيا، وإلياس بوشري نائبا ثالثا، بالإضافة إلى انتخاب 34 مستشارا.