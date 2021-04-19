الجامعة تؤجل البت في ملف عدد أندية البطولة

علمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استبعد مجددا البت بصفة رسمية ونهائية في مقترح الرفع من عدد أندية القسمين الأول والثاني إلى 18 فريقا، وذلك بعد اجتماعه أمس قبل موعد الجمع العام العادي المقرر الأربعاء المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها أن جامعة الكرة لم تناقش الموضوع بعد أن تم تأجيل البت فيه خلال الاجتماع السابق، الأمر الذي فسره أعضاء جامعيون في تواصل مع “هسبورت” بأن الملف ليس من أولويات جامعة الكرة في الوقت الحالي.

وبات الرفع من عدد أندية القسمين الأول والثاني مع نهاية الموسم الحالي، ومعه إلغاء النزول إلى القسم الموالي، أمرا مستبعدا بشكل كلي، إذ يرجح أن يتم العمل بالنظام الجديد للهبوط والصعود في الموسم المقبل، شريطة الحسم نهائيا في تفاصيل هذا النظام والمصادقة عليه رسميا.

ويرتقب أن ينعكس الرفع من عدد الأندية في منافسات القسمين الأول والثاني بشكل كبير على ميزانيات الأندية، التي ستحتاج سيولة أكبر من أجل تدبير تفاصيل إجراء 34 مباراة في الدوري بدل 30، إلى جانب جامعة الكرة، التي ستكون ملزمة بضخ مبلغ مالي أكبر في حسابات الأندية كل موسم مقارنة مع بطولة الـ16 ناديا.